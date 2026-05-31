ت ج م ۇلتتىق پاركتەردەگى ءورتتى ارنايى كامەرالار ارقىلى باقىلاماق
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 9-مامىرعا دەيىنگى جاعداي بويىنشا ورمان القاپتارىندا 102 ءورت تىركەلىپ، ءتىلسىز جاۋ شامامەن 3 مىڭ گەكتار اۋماقتى شارپىعان. وسىلايشا ەلدە ءورت قاۋپى جوعارى ماۋسىم باستالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
ءبىر اپاتقا قارسى - جەتى رەجيم
تابيعي اپاتتارعا قارسى كۇرەس ءۇشىن توتەنشە جاعداي مينيسترلىگى ەكولوگيا مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، توتەنشە جاعدايلارعا ارەكەت ەتۋدىڭ جاڭارتىلعان الگوريتمىن بەكىتتى. قۇجاتتا پروفيلاكتيكادان باستاپ تولىق جويۋعا دەيىنگى جەتى ارەكەت ەتۋ رەجيمى قاراستىرىلعان. ءار رەجيمدە ناقتى مىندەتتەر، جاۋاپتى مەكەمەلەر مەن ءىس-قيمىل ءتارتىبى انىقتالعان.
سونىمەن قاتار، قاجەت بولعان جاعدايدا سۋ توگەتىن قۇرىلعىلارمەن جابدىقتالعان اسكەري-ترانسپورتتىق اۆياتسيانى تارتۋ ءۇشىن ت ج م- ءنىڭ قورعانىس مينيسترلىگى، ءى ءى م جانە ۇ ق ك- مەن ءوزارا ارەكەت ەتۋ الگوريتمى دە بەكىتىلدى.
- ارەكەت ەتۋ الگوريتمدەرى جىل سايىن رەسپۋبليكالىق كوماندالىق-شتابتىق وقۋ-جاتتىعۋلار بارىسىندا تاجىريبە جۇزىندە پىسىقتالادى. بيىلعى «ءورت-2026» وقۋ-جاتتىعۋى 28-29-مامىر كۇندەرى قوستاناي وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق شتابتى ورنالاستىرۋ ارقىلى وتەدى، - دەدى توتەنشە جاعدايلار ۆيتسە-ءمينيسترى راميل كامالوۆ.
ۇزدىكسىز باقىلاۋ
دالاداعى نە ورمانداعى ءورت الدىن الا ەسكەرتۋ جاسامايدى. سوندىقتان ت ج م قاۋىپتى كۇشەيىپ كەتپەي تۇرىپ انىقتاي الاتىن تەحنولوگيالارعا باسىمدىق بەرگەن.
ۆەدومستۆونىڭ سيتۋاتسيالىق زالى - بۇكىل جۇيەنىڭ نەگىزگى باسقارۋ ورتالىعى. مۇندا ەل اۋماعىنداعى تەرميالىق انوماليالاردى تىركەيتىن جەردى قاشىقتان زوندتاۋ سپۋتنيكتەرىنەن دەرەكتەر كەلىپ تۇسەدى. سونىمەن قاتار، «ت ج گەواقپاراتتىق جۇيەسى» سيفرلىق سەرۆيسى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە جەلدىڭ باعىتى، جەر بەدەرى، وسىمدىك ءتۇرى مەن ەلدى مەكەندەردىڭ جاقىندىعىن ەسكەرە وتىرىپ، ءورتتىڭ تارالۋىن مودەلدەيدى.
ورتالىقتا سونداي-اق «تابيعات» جۇيەسى مەن قاۋىپتى اۋماقتاردى باقىلاپ جۇرگەن 218 دروننان تىكەلەي ترانسلياتسيالار كورسەتىلەدى.
سيتۋاتسيالىق زال «بۋراباي» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى، «سەمەي ورمانى»، «ەرتىس ورمانى»، «مەدەۋ» جانە بەس وبلىستاعى ورمان القاپتارىنداعى ءورتتى ەرتە انىقتاۋ كامەرالارىنا قوسىلعان. قازىرگى ۋاقىتتا «كوكشەتاۋ» ۇلتتىق پاركىن قوسۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
- بۇل يننوۆاتسيالار تاۋلىك بويى ونلاين فورماتتا جاعدايدى باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. اۋەدەن بارلاۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن تجم بولىمشەلەرىندە 218 ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى بار. ال ءورت ءسوندىرۋ بولىمدەرىنىڭ قارۋ-جاراعىندا ءتۇرلى ماقساتتاعى 3,5 مىڭنان استام تەحنيكا بار، - دەدى راميل كامالوۆ.
جەردەگى ادام فاكتورى
تەحنيكا قانشا دامىسا دا، كوپ نارسە ورمانداعى ماماندارعا بايلانىستى. ورماندى قورعاۋدا ورمانشىلاردىڭ قىراعىلىعى مەن ەڭبەگى ءالى دە باستى ءرول اتقارادى.
ءورت قاۋپى كۇشەيگەن كەزدە ورمانداردا دروندارمەن جابدىقتالعان مەحانيكالاندىرىلعان كەزەكشىلىكتەر ۇيىمداستىرىلادى. بۇدان بولەك، ورماندى- دالا اۋماقتارىندا ت ج م قىزمەتكەرلەرى، پوليتسيا جانە ورمان ينسپەكتسياسى قاتىساتىن موبيلدى توپتار پاترۋل جاسايدى. ولار رەيد وتكىزىپ، تۇرعىندارعا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزەدى جانە ورماندا وتقا سالعىرت قاراۋدىڭ اۋىر سالدارى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.
بۇل ماسەلەدە زاڭ قاتال. اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 367 جانە 410-باپتارى بويىنشا قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ اۋقىمى مەن قۇقىق بۇزۋشىنىڭ مارتەبەسىنە قاراي 5 تەن 1500 ا ە ك- كە دەيىن ايىپپۇل قاراستىرىلعان. ال ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتاردا ءورت شىعارۋ نەمەسە سالعىرتتىق تانىتۋ ءۇشىن جازا بۇدان دا قاتاڭ.
ت ج م مالىمەتىنشە، بيىلدىڭ وزىندە تابيعاتتى قورعاۋ جانە ورمان مەكەمەلەرىمەن بىرلەسىپ 52 ءورت- تاكتيكالىق وقۋ-جاتتىعۋى وتكىزىلگەن. مالىك عابدۋللين اتىنداعى ازاماتتىق قورعاۋ اكادەمياسىندا مەملەكەتتىك ورمان كۇزەتىنىڭ، ورمان ءورت ءسوندىرۋ ستانتسيالارى مەن اۆياتسيالىق ءورت قىزمەتىنىڭ 360 باسشىسى دايىندىقتان ءوتتى.
وڭىرلەردە «اۋىل قۇتقارۋشىلارى» باعدارلاماسى اياسىندا 173 ءورت ءسوندىرۋ بەكەتى كەزەكشىلىك اتقارىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بىرنەشە كۇن بۇرىن استاناداعى بالالار اۋرۋحاناسىندا ءورت شىققان ەدى.