ت م ۇ بايقاۋشىلارى قۇرىلتاي سايلاۋىنا ءوز باعالارىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىن باقىلاعان تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ حالىقارالىق ميسسياسى داۋىس بەرۋ پروتسەسىنىڭ اشىق وتكەنىن اتاپ ءوتتى. بايقاۋشىلار سايلاۋ ۋچاسكەلەرىندە ازاماتتاردىڭ ەركىن داۋىس بەرۋىنە قاجەتتى جاعداي جاسالعانىن جانە سايلاۋ ناتيجەسىنە ىقپال ەتۋى مۇمكىن ەلەۋلى زاڭبۇزۋشىلىقتار تىركەلمەگەنىن ت م ۇ باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى، ميسسيا باسشىسى نۋرۋ گۋليەۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ميسسيا قۇرامىنا ت م ۇ حاتشىلىعىنىڭ وكىلدەرى جانە ازەربايجان، قىرعىزستان، تۇركيا جانە وزبەكستان مەملەكەتتەرىنىڭ ورتالىق سايلاۋ كوميسسيالارىنىڭ وكىلدەرى كىردى.
- سايلاۋ كۇنى ميسسيا ەكى توپقا ءبولىنىپ، استاناداعى №194 جانە №228-سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنىڭ اشىلۋىنا قاتىستى. وسى كۇندەردىڭ بارلىعىندا سايلاۋ پروتسەسى ۇلتتىق سايلاۋ زاڭناماسىنا سايكەس ءوتتى. جالپى، ميسسيامىز داۋىس بەرۋ بارىسىن باقىلاۋ جانە ءتۇرلى باعىتتار بويىنشا بايقاۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن 32 سايلاۋ ۋچاسكەسىنە باردى، - دەدى نۋرۋ گۋليەۆ.
ميسسيا باسشىسى بايقاۋ بارىسىندا سايلاۋ پروتسەسىنە قاتىستى ەشقانداي زاڭبۇزۋشىلىق نەمەسە ارالاسۋ فاكتىسى انىقتالماعانىن اتاپ ءوتتى.
- ميسسيا ەشقانداي زاڭبۇزۋشىلىقتى، سايلاۋ پروتسەسىنە ارالاسۋ جاعدايلارىن انىقتاعان جوق. سونىمەن قاتار ازاماتتاردىڭ ءوز ەركىن ءبىلدىرۋ بوستاندىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن سايلاۋ كۇنى بارلىق قاجەتتى اكىمشىلىك شارالار قابىلدانعانىن اتاپ وتەمىز، - دەدى ول.
ت م ۇ بايقاۋشىلار ميسسياسى استاناداعى №39-سايلاۋ ۋچاسكەسىنىڭ اشىلۋىنا جانە ونداعى داۋىستاردى ساناۋ راسىمىنە دە قاتىستى. ونىڭ ايتۋىنشا، داۋىستاردى ساناۋ جانە سايلاۋ ناتيجەلەرىن جاريالاۋ قازاقستاننىڭ ۇلتتىق سايلاۋ زاڭناماسىنا سايكەس جۇرگىزىلگەن.
- ميسسيا سايلاۋ ناتيجەلەرىنە اسەر ەتۋى مۇمكىن قانداي دا ءبىر ەلەۋلى زاڭبۇزۋشىلىقتاردى انىقتاعان جوق. سونداي-اق سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنە كەلگەن ازاماتتاردىڭ ەش كەدەرگىسىز كىرىپ-شىعۋىنا مۇمكىندىك بەرىلگەنىن بايقادىق. حالىقارالىق بايقاۋشىلار دا كەز كەلگەن سايلاۋ ۋچاسكەسىنە ەركىن كىرىپ، بايقاۋ جۇرگىزگىسى كەلگەن جەردە ەركىن قوزعالا الدى. بۇل سايلاۋ پروتسەسىنىڭ اشىقتىعى مەن ەسەپتىلىگىن قامتاماسىز ەتتى، - دەدى ميسسيا باسشىسى.
سونىمەن قاتار سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، ميسسيا سايلاۋ ۋچاسكەلەرىندە رۇقسات ەتىلمەگەن ۇگىت- ناسيحات جۇمىستارى نەمەسە ۇگىت ماتەريالدارى بولماعانىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق سايلاۋ كوميسسيالارىنىڭ جۇمىسىنا نەمەسە سايلاۋشىلاردىڭ تاڭداۋىنا قانداي دا ءبىر جولمەن ىقپال ەتۋ ارەكەتتەرى تىركەلمەگەن.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋدى باقىلاۋ جونىندەگى حالىقارالىق ميسسيا سايلاۋدىڭ ۇلتتىق جانە حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەس اشىق ءارى ءمولدىر وتكىزىلگەنىن مالىمدەيدى. وسى ورايدا باۋىرلاس قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىن سايلاۋدىڭ ءساتتى وتۋىمەن قۇتتىقتايمىز. سونداي-اق سايلاۋ ناتيجەلەرى ەلدەگى تۇراقتىلىق پەن وركەندەۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە ءوز ۇلەسىن قوسادى دەپ ۇمىتتەنەتىنىمىزدى تاعى دا راستايمىز، - دەپ تۇيىندەدى نۋرۋ گۋليەۆ.