ەت باعاسىن قالاي ارزانداتۋعا بولادى - فەرمەر پىكىرى
استانا. KAZINFORM — قازاقستاندا مال شارۋاشىلىعىمەن اينالىساتىن شارۋاشىلىقتار كوبەيسە، باسەكە ارتىپ، ەت باعاسى ارزانداۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى قازاقتىڭ اقباس تۇقىمى رەسپۋبليكالىق پالاتاسىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى، فەرمەر باحتيار وتەلبايەۆ ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەت باعاسىن تۇراقتاندىرۋدىڭ ءبىر جولى - مال شارۋاشىلىعىنا جاڭا كاسىپكەرلەردى تارتۋ.
— وسى سالاعا كىرىڭىزدەر، كەلىڭىزدەر. نەعۇرلىم شارۋاشىلىق كوپ بولسا، ەرتەڭ ەتتىڭ باعاسى دا ارزاندايدى. ويتكەنى باسەكە بولادى. جاقسى مالدى ءتيىمدى باعامەن ءوندىرىپ، ەتتى نارىققا كوبىرەك شىعارساق، باعانى تۇراقتاندىرۋعا بولادى، — دەدى باحتيار وتەلبايەۆ.
فەرمەردىڭ پىكىرىنشە، شارۋاشىلىقتاردىڭ كوبەيۋى نارىقتاعى باسەكەنى كۇشەيتىپ، ەت ۇسىنىسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قازاقستاندا فەرمەرلەرگە ءونىم اقىسىن الدىن الا تولەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن فورۆاردتىق ساتىپ الۋ تەتىگىن كەڭىنەن قولدانۋ ۇسىنىلدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءتاسىل شارۋالارعا مال وسىرۋگە قاجەتتى قاراجاتتى ەرتەرەك الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ساتىپ الۋشى ءونىمنىڭ اقىسىن الدىن الا تولەيدى، ال فەرمەر كەلىسىلگەن مەرزىمدە مالدى نەمەسە ەتتى جەتكىزەدى.
— فورۆاردتىق ساتىپ الۋ كەزىندە اقشانى الدىن الا الاسىز. سول قاراجاتقا جەم-ءشوبىڭىزدى، جانارمايىڭىزدى الىپ، جۇمىسشىلاردىڭ جالاقىسىن تولەيسىز. كەيىن كەلىسىلگەن باعا بويىنشا مالدى نەمەسە ەتتى دايىنداپ بەرەسىز. مۇنداي جاعدايدا نەسيە الۋدىڭ قاجەتى بولمايدى، — دەدى باحتيار وتەلبايەۆ.
ونىڭ سوزىنشە، فەرمەر ساتىپ الۋشىدان قاراجات الىپ، كەلىسىمشارتتا كورسەتىلگەن ءونىمدى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە جەتكىزۋگە مىندەتتەلەدى.
— ساتىپ الۋشى اقشاسىن الدىن الا بەرەدى، ال ءسىز كەلىسىمشارت بويىنشا مىندەتتەمەڭىزدى ورىندايسىز. بۇل وتە ءتيىمدى. ماسەلەن، شەتەلدىك ساتىپ الۋشى كەلىپ، اقشاسىن الدىن الا بەرۋگە دايىن بولۋى مۇمكىن، — دەدى ول.
فەرمەر مۇنداي تەتىكتى بورداقىلاۋ الاڭدارى مەن شارۋاشىلىقتارعا دا قولدانۋعا بولاتىنىن ايتتى. بۇل رەتتە ءونىمنىڭ بەلگىلى ءبىر بولىگىن ىشكى نارىققا بەلگىلەنگەن باعامەن جەتكىزۋ تالابىن قاراستىرۋعا بولادى.
وتەلبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، فورۆاردتىق ساتىپ الۋ شارۋالارعا جەم- ءشوپ، جانارماي مەن جالاقىعا قاجەتتى قاراجاتتى ءونىمدى وتكىزبەي تۇرىپ الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇدان بۇرىن قازاقتىڭ اقباس سيىرى تۋرالى كىتاپ جارىققا شىققانى بەلگىلى بولدى.
وسىدان بۇرىن جەتىسۋ وبلىسىندا ءتورت جىلدا ەت ءوندىرىسى %11,6- عا ارتقانىن جازعانبىز.