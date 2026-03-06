تەڭگە باعامىنىڭ 400 تەڭگەگە دەيىن نىعايۋى مۇمكىن بە - سۇلەيمەنوۆ پايىمى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇلتتىق ۆاليۋتا باعامىنىڭ دوللارعا قاتىستى 400 تەڭگەگە دەيىن نىعايۋ ىقتيمالدىعىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
- ءبارى دە مۇمكىن. دەگەنمەن، شىندىققا نەگىزدەلگەن سسەناريدى قاراستىرعان ءجون جانە ول سسەناريدە 400 تەڭگەنى قاراستىرمايمىز. ءبىر دوللار 400 تەڭگە دەيىندە قالىپتاساتىنداي ەكونوميكادا دا، ونەركاسىپتە دە ەكسپورتتى سونشالىقتى ارتتىرىپ، يمپورتتى سونشالىقتى قىسقارتا المايتىن شىعارمىز. سوندىقتان ءبىزدىڭ بولجامدى سسەناريمىزدە 400 تەڭگە دەگەن جوسپار جوق، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇلتتىق بانكتە وتكەن بريفينگ بارىسىندا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
ول ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ قۇبىلمالىلىعى 5- 7 پايىزدان جوعارى بولمايتىندىعىن ايتادى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي دەرەكتەرىنە سايكەس، 6 -ناۋرىزداعى جاعداي بويىنشا دوللار باعامى 493,36 تەڭگە بولدى.
- جالپى، باعامنىڭ كەز كەلگەن باعىتتا كۇرت وزگەرۋىن كورىپ وتىرعان جوقپىز. بارلىعى نارىقتاعى سۇرانىس پەن ۇسىنىستىڭ تەپە- تەڭدىگىنە بايلانىستى قالىپتاسادى. كۇرت الىپساتارلىق قوزعالىستاردى توقتاتامىز، قاجەت بولعان جاعدايدا ينتەرۆەنتسيا قولدانامىز، - دەپ اتاپ ءوتتى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
دەگەنمەن كوميتەت بازالىق مولشەرلەمەنى جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا تومەندەتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرماق.