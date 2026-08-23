سىزدەر جاقسى بىلەتىن، بەلگىلى ادام - ۆيتسە-پرەزيدەنت كىم بولۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - كەلەسى اپتادا نەمەسە 10 كۇن ىشىندە ەلىمىزدە ۆيتسە-پرەزيدەنت تاعايىندالادى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا وتاندىق جانە شەتەلدىك ب ا ق وكىلدەرىمەن وتكەن بريفينگتە ءمالىم ەتتى.
- جۇرتتىڭ ءبارى ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمى تۋرالى سۇراپ جاتىر. راسىندا، بۇل - ايتۋلى وزگەرىس. ءبىز كونستيتۋتسيامىزعا جاڭا لاۋازىمدى ادەيى ەنگىزدىك. بۇل لاۋازىم اسا قاجەت دەپ ايتساق، قاتەلەسپەيمىز. سەبەبى قازىرگى بۇلىڭعىر زاماندا مۇنداي لاۋازىم ەلىمىزگە وتە قاجەت. كەلەسى اپتادا نەمەسە ون كۇن ىشىندە ۆيتسە-پرەزيدەنت كىم ەكەنى ءمالىم بولادى. مەن ونى قازىر انىق ايتا المايمىن. ول بەلگىلى، سىزدەر جاقسى بىلەتىن ادام بولادى دەپ ويلايمىن، - دەپ جاۋاپ بەردى قاسىم-جومارت توقايەۆ تىلشىلەر سۇراعىنا.
ايتا كەتەيىك، ۆيتسە-پرەزيدەنتتى قۇرىلتايدىڭ كەلىسىمىمەن پرەزيدەنت تاعايىندايدى.
اتالعان لاۋازىمعا كەلەتىن ازاماتتىڭ ساياسي پارتياعا مۇشە بولۋىنا، دەپۋتات اتانۋىنا، جوعارى قىزمەت اتقارۋىنا، ءتىپتى كاسىپپەن اينالىسۋىنا جول جوق. ال لاۋازىمنان بوساتۋ تۋرالى شەشىمدى مەملەكەت باسشىسى قابىلدايدى.
ۆيتسە-پرەزيدەنت مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن ەلدىڭ سىرتقى وكىلدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، نەگىزگى مەملەكەتتىك ينستيتۋتتارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاساۋعا، سونداي-اق ازاماتتىق قوعاممەن، عىلىمي، مادەني جانە ساراپتامالىق قاۋىمداستىقتارمەن ديالوگتى دامىتۋعا مىندەتتى.
بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا ورنالاسقان 520سايلاۋ ۋچاسكەسىندە العاشقى قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋعا داۋىس بەردى.