سيىر ەتى كارتوپ رەتىندە ەكسپورتتالدى دەگەن اقپارات جالعان - ايداربەك ساپاروۆ
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەردە ەكسپورتقا شەكتەۋ قويىلعانىنا قاراماستان، سيىر ەتى شەتەلگە كارتوپ رەتىندە شىعارىلادى دەگەن اقپارات تاراعان. ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ بۇل مالىمەتتىڭ شىندىققا سايكەس كەلمەيتىنىن حابارلادى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتى ەكسپورتتىق اعىنداردى تۇراقتى تۇردە قاداعالاپ وتىر.
- كارتوپ تيەلگەن ۆاگونداردان ەت تابىلدى دەگەن ناقتى دەرەك تىركەلگەن جوق. بۇل - جالعان اقپارات، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ قازاقستان ۇكىمەتى وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسىندا.
ونىڭ سوزىنشە، كارتوپ تاسىمالداناتىن ۆاگوندارعا ەت تيەۋ تەحنيكالىق جانە سانيتارلىق تالاپتارعا سايكەس كەلمەيدى. ەت ونىمدەرى ارنايى تەمپەراتۋرالىق رەجيمدى قاجەت ەتەدى جانە تەمىرجول ارقىلى تەك ارنايى سۋىتقىش ۆاگوندارمەن جەتكىزىلەدى.
سونىمەن قاتار مينيستر قۇجاتسىز شەكارادان وتپەك بولعان جۇك كولىگىنىڭ انىقتالعانىن مالىمدەدى. تەكسەرۋ بارىسىندا ءتيىستى قۇجاتتار راسىمدەلىپ، كىنالى تۇلعالارعا زاڭناماعا سايكەس اكىمشىلىك شارا قولدانىلعان.
ايداربەك ساپاروۆ زاڭسىز تاسىمالدىڭ الدىن الۋ باعىتىنداعى باقىلاۋ جۇمىستارى كۇشەيتىلگەنىن جانە جالعان اقپاراتتىڭ تارالۋىنا جول بەرىلمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلىمىزدە شيكىزاتتىق ەمەس ەكسپورت ۇلەسىنىڭ ارتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.