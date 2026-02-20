سۇيىكتىسىن تاۋدا قالدىرىپ كەتكەن الپينيستىڭ ءىسى سوتتا قارالىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ قاڭتارىندا تاجىريبەلى الپينيست توماس سۇيىكتىسى كەرستينمەن بىرگە اۆسترياداعى ەڭ بيىك شىڭ - گروسسگلوكنەرگە (3798 م) كوتەرىلمەك بولعان. ولار ەڭ كۇردەلى باعىتتى ءارى قىس مەزگىلىن تاڭداعان، دەپ حابارلايدى DW.
سونىمەن قاتار، ولار شىڭعا كەش كوتەرىلىپ، جوسپاردان كەشىگىپ، قولايسىز اۋا رايىن ەلەمەگەن.
بولجام بويىنشا، شەشىمدەردى بۇعان دەيىن گروسسگلوكنەرگە شىققان تاجىريبەلى توماس قابىلداعان. ال كەرستيننىڭ الپينيزم تاجىريبەسى از بولعان. بۇعان قوسا، ول سنوۋبوردقا ارنالعان ىڭعايسىز اياق كيىم كيگەن.
كەشكى ۋاقىتتا پوليتسيا توماسپەن بايلانىسۋعا تىرىسقانىمەن، بايلانىس جاقسى بولعانىنا قاراماستان، ول تەلەفونعا جاۋاپ بەرمەگەن. جۇپقا تىكۇشاق جىبەرىلگەن، الايدا ولار ەشقانداي بەلگى بەرمەگەن. دەگەنمەن، ولارعا قاجەت بولماسا دا، قولمەن بەلگى كورسەتۋگە مۇمكىندىك بولعان.
ءتۇن ورتاسىندا، شىڭعا شامامەن 50 مەتر قالعاندا، كەرستين ءارى قاراي جۇرە المايتىنىن ايتقان. سول كەزدە جەلدىڭ جىلدامدىعى 74 ك م/ساع- قا جەتىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 8- گرادۋسقا دەيىن تومەندەگەن. ارتقا قايتۋ مۇمكىن بولماعان.
توماس كومەك ىزدەۋ ءۇشىن كەرستيندى شىڭعا جاقىن جەردە قالدىرىپ كەتكەن. بەلگىسىز سەبەپتەرمەن قىز ۇيىقتاۋعا ارنالعان جىلى قاپ پەن توتەنشە جاعدايدا قولدانىلاتىن كورپەنى پايدالانباعان. جاقىن ماڭداعى تاۋ باسپاناسىنان ەشكىمدى تاپپاعان توماس تەك سودان كەيىن عانا قۇتقارۋشىلارعا حابارلاسقان. قارلى بوران سالدارىنان تىكۇشاقپەن قۇتقارۋ مۇمكىن بولماعاندىقتان، قۇتقارۋشىلار جاياۋ شىققان. تاڭعى ساعات 10-دا ولار كەرستيننىڭ ءمايىتىن تاپتى. ول ءۇسىپ، قايتىس بولعان.
سوت پروتسەسى 19- اقپاندا باستالادى. توماس ابايسىزدا كىسى ولىمىنە اكەپ سوقتىردى دەگەن ايىپپەن جاۋاپقا تارتىلىپ جاتىر. ونىڭ ادۆوكاتى پوليتسيا مەن قۇتقارۋشىلاردى كەش ارەكەت ەتتى دەپ ايىپتايدى. ال الپينيستىڭ ءوزى بۇل وقيعاعا قاتىستى اشىق مالىمدەمە جاساعان جوق. قىزدىڭ وتباسى دا ونى تراگەدياعا كىنالاعىسى كەلمەيتىنىن ءبىلدىردى.