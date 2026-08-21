سميتسون ينستيتۋتى قازاقستان مادەنيەتىن ا ق ش- تا ناسيحاتتاۋعا قولداۋ كورسەتەدى
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا Smithsonian Institution Festival ديرەكتورى رەبەككا فەنتونمەن جانە Southwest Folklife Alliance ۇيىمىنىڭ تەڭ قۇرىلتايشىسى برايان رافاەل فەلكونمەن كەزدەستى.
ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋدىڭ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى.
ايدا بالايەۆا قازاقستان مەن سميتسون ينستيتۋتى اراسىنداعى ءوزارا ىقپالداستىقتىڭ جوعارى دەڭگەيىن اتاپ ءوتىپ، ينستيتۋتتىڭ قازاق مادەنيەتى مەن ۇلتتىق مۇرانى امەريكا قۇراما شتاتتارىندا كەڭىنەن تانىتۋعا باعىتتالعان قىزمەتىنىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
- قىركۇيەك ايىنداعى ساپارى اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سميتسون ينستيتۋتىنىڭ باسشىلىعىمەن كەزدەسىپ، قازاق مادەنيەتى مەن ەلىمىزدىڭ مادەني مۇراسىن حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىتۋعا باعىتتالعان بىرلەسكەن جۇمىستى ودان ءارى دامىتۋعا قولداۋ ءبىلدىردى، - دەدى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.
ايدا بالايەۆا ىنتىماقتاستىقتىڭ پەرسپەكتيۆالى باعىتتارى رەتىندە قازاقستاندىق سۋرەتشىلەر مەن ءداستۇرلى قولونەر شەبەرلەرىنىڭ كورمەلەرىن ۇيىمداستىرۋدى، تاريح، مۋزىكا جانە بەينەلەۋ ونەرى سالالارىندا بىرلەسكەن زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋدى، سونداي-اق ەكى ەلدىڭ عىلىم مەن ءبىلىم سالاسىنداعى تاجىريبە الماسۋىن اتاپ كورسەتتى.
سونىمەن قاتار ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ەكىجاقتى مادەني الماسۋدى كەڭەيتىپ، قازاقستاندا ا ق ش مادەنيەتى كۇندەرىن وتكىزۋدى ۇسىندى. ا ق ش تاراپى قازاقستان جۇرتشىلىعىنا ءوز ەلىنىڭ مادەني ءارالۋاندىعىن تانىستىرۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
كەزدەسۋدە قازاقستان مۋزەيلەرى دەلەگاتسياسىنىڭ ا ق ش- قا جوسپارلانعان ساپارىنا دا ەرەكشە ءمان بەرىلدى. دەلەگاتسيا قۇرامىنا ەلىمىزدىڭ جەتەكشى مۋزەيلەرىنىڭ باسشىلارىن ەنگىزۋ كوزدەلىپ وتىر. ساپار باعدارلاماسى سميتسون ينستيتۋتىنا قاراستى ازيا ونەرى ۇلتتىق مۋزەيىنىڭ قىزمەتىمەن تانىسۋدى، كاسىبي تاجىريبە الماسۋدى جانە بىرلەسكەن باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋ جولدارىن تالقىلاۋدى قامتيدى.
سونداي-اق قازاقستاندىق HasSak ەتنو-فولكلورلىق توبىنىڭ تۋسون قالاسىندا وتەتىن فەستيۆالگە قاتىسۋى جانە ا ق ش تاۋەلسىزدىگىنىڭ 250 جىلدىعىنا وراي ۆاشينگتوندا كونسەرت وتكىزۋى قاراستىرىلدى.
قازاقستاننىڭ 2027-جىلعى Smithsonian Folklife Festival-گە دايىندىعىنا دا ايرىقشا نازار اۋدارىلدى. اتالعان فەستيۆالدە ەلىمىزدىڭ سالت-ءداستۇرى، مۋزىكاسى، قولونەرى جانە ۇرپاقتان ۇرپاققا جالعاسىپ كەلە جاتقان مادەني مۇراسى تانىستىرىلادى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا تاراپتار بۇل جۇزدەسۋ قازاقستان مەن سميتسون ينستيتۋتى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىققا تىڭ سەرپىن بەرىپ، جەكەلەگەن باستامالار اياسىنان شىعىپ، ۇزاق مەرزىمدى ءارى جۇيەلى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
وسىعان دەيىن قازاقستان ش ى ۇ ەلدەرى اراسىندا مادەنيەت سالاسىن سيفرلىق باعىتتا دامىتۋدى ۇسىنعان بولاتىن.