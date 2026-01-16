سىرىڭكە قالاي پايدا بولدى؟
استانا. قازاقپارات - كۇكىرتكە جانامالاۋ ارقىلى وتتىققا يە بولاتىن سىرىڭكەنى ⅩⅨعاسىردىڭ باسىندا اعىلشىن ونەرتاپقىشى دجون ۋولكەر ويلاپ تاپقان. ءبىر قىزىعى، بۇل كەزدەيسوق بولعان جاعداي ەدى.
باسىندا دجون حيرۋرگتىڭ كومەكشىسى بولىپ قىزمەت ەتەدى. سوسىن ول حيميا سالاسىنا قىزىعۋشىلىق تانىتا باستايدى. ونى ويلاندىرعان نەگىزگى سۇراقتاردىڭ ءبىرى «وتتى الۋدىڭ جولدارىن تابۋ» بولدى.
ءبىر كۇنى ول سۋلفيد پەن سۇرمەنىڭ قوسپاسىمەن ەكسپەريمەنت جۇرگىزۋدى جوسپارلايدى. سوسىن ول قوسپانى ارالاستىرىپ جاتقان تاياعىن ويدا-جوقتا، قابىرعاعا جاناپ جىبەرەدى. تاياقتاعى قوسپانىڭ قالدىعى جانىپ كەتەدى. مىنە، وسىلاي سىرىڭكە زەرتحانادا ويلاپ تابىلعان ەكەن.
دجون بەلگىلى اعىلشىن ونەرتاپقىشى ۋيليام كونگريۆتىڭ قۇرمەتىنە سىرىڭكەگە «كونگريۆ» دەگەن اتاۋ بەرەدى. سونداي-اق، سىرىڭكەنى جاساۋمەن كەز كەلگەن ادامنىڭ اينالىسۋى ءۇشىن، ول ءوز جاڭالىعىن پاتەنتتەۋدەن باس تارتادى. ال پاتەنتتەۋ يدەياسىن وعان اتىشۋلى فيزيك مايكل فارادەي ايتقان ەكەن.
دجون ەكى جىل ىشىندە ءوزى جاساعان سىرىڭكەنىڭ 250 قورابىن ساتۋعا قول جەتكىزەدى. دەگەنمەن، ۋولكەر جاڭالىق اشىپ، تانىمال دا، باي دا بولعان ەمەس. ونىڭ اتى ومىردەن وزعاننان كەيىن بەلگىلى بولا باستاعان.
دايىنداعان: جولداس ورىسبايەۆ
massaget.kz