سيريا سوتى بۇرىنعى پرەزيدەنت باشار اسادتى ءولىم جازاسىنا كەستى
استانا. قازاقپارات - سيريا سوتى رەسپۋبليكانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى باشار اسادتى ءولىم جازاسىنا كەستى. شەشىمدى داماسك قىلمىستىق سوتى شىعاردى.
باشار اساد بىرنەشە ادامدى، سونىڭ ىشىندە بالالاردى قاساقانا ولتىرگەنى، سونداي-اق ازاپتاۋ فاكتىلەرى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلدى. ۇكىم سىرتتاي شىعارىلدى، سەبەبى اساد بيلىكتەن قۋىلعاننان كەيىن سيريادان كەتىپ قالعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە سيريا سوتى ەلدىڭ ەكس-پرەزيدەنتى باشار اسادتى تۇتقىنداۋعا سىرتتاي وردەر بەرگەن بولاتىن. وردەر 2011 -جىلعى سيريانىڭ داراا پروۆينسياسىنداعى وقيعالارعا بايلانىستى شىعارىلىپ، وعان قاساقانا كىسى ءولتىرۋ، ولىمگە اكەپ سوقتىرعان ازاپتاۋ، سونداي-اق زاڭسىز باس بوستاندىعىنان ايىرۋ ايىپتارى ەنگىزىلگەن.
دارااداعى وقيعالار 2013 -جىلعا دەيىن جالعاسقان قاقتىعىستار لەگىنىڭ باستاۋى بولىپ، سيرياداعى زورلىق-زومبىلىقتىڭ اۋقىمدى ورشۋىنە اكەپ سوقتىردى. ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن داماسك ماڭىندا ادامدار جاپپاي جەرلەنگەن قورىم تابىلدى، سيريا بيلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وندا ازاماتتىق سوعىس كەزىندە باشار اسادتىڭ اسكەرى ولتىرگەن كەمىندە 175 ادامنىڭ ءمايىتى بولعان.
24.kz