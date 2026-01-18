سيريا پرەزيدەنتى كۇردتەردىڭ قۇقىقتارى تۋرالى جارلىققا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - سيريا پرەزيدەنتى احمەد اش- شاراا كۇرد حالقىنىڭ سيريا حالقىنىڭ اجىراماس بولىگى جانە ەلدىڭ ۇلتتىق بىرەگەيلىگى رەتىندەگى مارتەبەسىن بەكىتۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
قۇجات سيريالىق كۇردتەردىڭ مادەني، تىلدىك جانە ازاماتتىق قۇقىقتارىن ينستيتۋتسيونالدىق تۇرعىدان تانۋعا جانە ۇلتتىق بىرلىكتى نىعايتۋعا باعىتتالعان قادام رەتىندە قاراستىرىلادى.
جارلىقتا كۇردتەردىڭ مادەني جانە تىلدىك بولمىسى ءبىرتۇتاس، كوپ قىرلى سيريا ۇلتىنىڭ قۇرامداس بولىگى ەكەندىگى اتاپ وتىلگەن.
احمەد اش- شاراانىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت ەتنومادەني ارتۇرلىلىكتى قورعاۋعا جانە شىققان تەگىنە قاراماستان بارلىق ازاماتتاردىڭ تەڭ قۇقىقتارىن قامتاماسىز ەتۋگە تىكەلەي جاۋاپتى.
قۇجاتتا سيريا ەگەمەندىگى اياسىندا كۇردتەردىڭ مادەني مۇراسىن، ونەرىن ساقتاۋعا، انا ءتىلىن دامىتۋعا مەملەكەتتىك كەپىلدىكتەر قاراستىرىلعان. كۇرد تىلىنە ۇلتتىق ءتىل مارتەبەسى بەرىلدى: حالقى ىقشام كۇردتەر تۇراتىن ايماقتاردا ونى مەملەكەتتىك جانە جەكە وقۋ ورىندارىندا فاكۋلتاتيۆتىك كۋرس رەتىندە نەمەسە ءبىلىم بەرۋ جانە مادەني باعدارلامالاردىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە وقىتۋعا رۇقسات ەتىلەدى.
جارلىقتىڭ بولەك ءبولىمى حاسەكە پروۆينتسياسىنداعى كۇرد حالقىنىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىنە قاتىستى. 1962 -جىلعى حالىق ساناعىنان بەرى قولدانىلىپ جۇرگەن بارلىق ەرەكشە شارالار مەن زاڭداردىڭ كۇشى جويىلۋى كەرەك. ەلدە تۇراتىن كۇرد تەكتى بارلىق ازاماتتارعا، سونىڭ ىشىندە تىركەلمەگەندەرگە سيريا ازاماتتىعىنا تولىق تەڭ قۇقىقتار مەن مىندەتتەر بەرىلەدى.
سونىمەن قاتار، 21 -ناۋرىزدا تويلاناتىن ناۋرىز بۇكىل سيريا اراب رەسپۋبليكاسىندا رەسمي مەرەكە بولىپ جاريالاندى. ول كوكتەم مەن حالىقتاردىڭ باۋىرلاستىعىن بىلدىرەتىن ۇلتتىق مەرەكە رەتىندە بەكىتىلگەن.
جارلىق سونىمەن قاتار مەملەكەتتىك ب ا ق پەن ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىنە ينكليۋزيۆتى ۇلتتىق ديسكۋرستى ۇستانۋ مىندەتىن ەنگىزەدى. ەتنيكالىق نەمەسە تىلدىك بەلگىلەرى بويىنشا كەمسىتۋدىڭ نەمەسە الىپ تاستاۋدىڭ كەز كەلگەن نىسانىنا زاڭمەن تىيىم سالىنادى. ال ۇلتارالىق ارازدىقتى قوزدىرۋ قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعادى.
بۇعان دەيىن YPG/SDG تەرروريستەرىنىڭ الەپپوداعى سوڭعى شتابى سيريا بيلىگىنىڭ قولىنا وتكەنى تۋرالى جازدىق.