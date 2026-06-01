سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى يران ۋرانىن قازاقستاندا ساقتاۋ باستاماسىنا پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى يران مەن ا ق ش اراسىندا يادرولىق كەلىسىم ورناعان جاعدايدا، يراننىڭ بايىتىلعان ۋرانىن قازاقستاندا ساقتاۋ باستاماسى تۋرالى ماگاتە اقپاراتىنا تۇسىنىكتەمە بەردى.
بۇعان دەيىن ماگاتە باس ديرەكتورى رافاەل گروسسي ا ق ش پەن يران اراسىندا كەلىسىمگە قول جەتكىزىلگەن جاعدايدا، يراننىڭ بايىتىلعان ۋران قورى قازاقستاندا ساقتالۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەگەن ەدى. اڭگىمە 60 پايىزعا دەيىن بايىتىلعان 440 كەلى ۋران تۋرالى بولىپ وتىر.
رافاەل گروسسيدىڭ ايتۋىنشا، بۇل ۇسىنىستى وعان وسى اپتادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتقان.
ق ر س ءى م رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆتىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ماگاتە حابارلاماسىندا ۇيىمنىڭ باقىلاۋىنداعى قازاقستانداعى تومەن بايىتىلعان ۋران بانكى مەڭزەلگەن.
- بۇل جاعدايدا ماگاتە باسشىسى قازاقستان اۋماعىندا ورنالاسقان، اگەنتتىككە تيەسىلى تومەن بايىتىلعان ۋران بانكىن دە اتاپ ءوتتى. اتالعان بانك يادرولىق قارۋدى تاراتپاۋ جونىندەگى جاھاندىق رەجيمدى نىعايتۋعا ماڭىزدى ۇلەس قوسىپ، بەيبىت اتوم باعدارلامالارى ءۇشىن يادرولىق وتىننىڭ كەپىلدەندىرىلگەن جەتكىزىلىمىن قامتاماسىز ەتەتىن قوسىمشا تەتىك بولىپ وتىر، - دەدى رەسمي وكىل ۆەدومستۆودا وتكەن بريفينگتە.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان يادرولىق قارۋدى تاراتپاۋ تۋرالى شارتتىڭ قاتىسۋشىسى ءارى يادرولىق قارۋى جوق مەملەكەت رەتىندە اتوم ەنەرگياسىن تەك بەيبىت ماقساتتا جانە ماگاتە كەپىلدىكتەرى اياسىندا پايدالانۋدى قولدايدى.
سونىمەن بىرگە، سپيكەر قازاقستاننىڭ يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا قاتىستى حالىقارالىق كەلىسسوزدەر بارىسىن مۇقيات قاداعالاپ وتىرعانىن جانە تۇراقتىلىقتى، قاۋىپسىزدىكتى ءارى ديالوگتى نىعايتۋعا باعىتتالعان كۇش-جىگەردى قولدايتىنىن جەتكىزدى.
- قازاقستان بارلىق مۇددەلى تاراپ اراسىندا ءتيىستى حالىقارالىق كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزىلىپ، ماسەلە پراكتيكالىق كەزەڭگە وتكەن جاعدايدا، ونى شەشۋگە تەحنيكالىق قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى، - دەدى ەرلان جەتىبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بايىتىلعان ۋران - اتوم ەلەكتر ستانسيالارىنىڭ جۇمىسىندا دا، سونداي-اق يادرولىق قارۋ جاساۋ ءۇشىن دە (ودان ءارى بايىتىلعان جاعدايدا) پايدالانىلۋى مۇمكىن ماتەريال.
ەسكە سالا كەتسەك، 26 -مامىردا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رافاەل گروسسيدى قابىلداپ، قازاقستان مەن ماگاتە اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى 2036 -جىلعا دەيىن تەرەڭدەتۋ جونىندەگى جول كارتاسىنىڭ، سونداي-اق يادرولىق مەديسينا مەن عىلىم سالاسىنداعى ءبىرقاتار قۇجاتتىڭ قول قويىلۋىن قۇپتاعان بولاتىن.