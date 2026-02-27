سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قازاقستاندىقتارعا يرانعا بارۋدان باس تارتۋعا كەڭەس بەردى
استانا. KAZINFORM - يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ توڭىرەگىندەگى شيەلەنىستىڭ ساقتالۋىنا بايلانىستى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قازاقستان ازاماتتارىنا جاعداي تۇراقتالعانعا دەيىن يرانعا بارۋدان ۋاقىتشا باس تارتۋدى ۇسىنادى، دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- قازىر يران اۋماعىندا جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارىنا ەلدەن مۇمكىندىگىنشە شىعىپ كەتۋدى، سونداي-اق قاۋىپسىزدىك شارالارىن بارىنشا ساقتاۋدى، قىراعىلىق پەن ساقتىق تانىتۋدى، جاڭالىقتاردى قاداعالاپ وتىرۋدى جانە جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىنىڭ ۇسىنىمدارىن مۇلتىكسىز ورىنداۋدى ۇسىنامىز. سونىمەن قاتار قازاقستان ازاماتتارىن تاياۋ شىعىس ەلدەرىنە ساپارلاردى جوسپارلاۋ بارىسىندا قازىرگى جاعدايدى جانە ونىڭ كۇردەلىلەنۋ قاۋپىن نازارعا الىپ، جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا شاقىرامىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازاقستاننىڭ يرانداعى ديپلوماتيالىق مەكەمەلەرى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر. قوسىمشا ءارى جەدەل اقپارات الۋ ءۇشىن يراندا جۇرگەن ق ر ازاماتتارى مەن ولاردىڭ قازاقستانداعى تۋىستارى ءۇشىن بايلانىس جەلىلەرى اشىلدى.
ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى:
77172720111 (كەزەكشى ديپلومات، جۇمىس كۇندەرى - 19:00 دەن 09:00 گە دەيىن، دەمالىس كۇندەرى - تاۋلىك بويى)؛
77172720500 (كونسۋلدىق قىزمەت دەپارتامەنتى).
قازاقستاننىڭ يرانداعى ەلشىلىگى (تەگەران ق.):
982122565933 (ەلشىلىكتىڭ كەزەكشى قىزمەتكەرى)؛
989362084672 (ۇيالى تەلەفون، Whatsapp)؛
مەكەنجايى: تەگەران ق. داررۋس، حەدايات كوش. 83 ءۇي
(83 Hedayat Street ،Darrous ،Tehran).
ەلەكتروندىق پوشتا: tehran@mfa.kz ،kaztehran211@gmail.com
ەسكە سالساق، اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بەيسەنبى، 19-اقپاندا، جاقىن ارادا يرانمەن كەلىسىمنىڭ مۇمكىندىگى انىقتالاتىنىن مالىمدەدى جانە ەگەر كەلىسسوزدەر ءساتتى اياقتالماسا، ۆاشينگتون ەسكالاتسياعا بارۋعا ءماجبۇر بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتكەن ەدى.