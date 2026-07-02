سيفرلىق تەحنولوگيالار قازاقستاننىڭ رەكوردتىق استىق جيناۋىنا كومەكتەستى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ ورنىقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋ - ستراتەگيالىق مىندەتتىڭ ءبىرى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ 38-پلەنارلىق وتىرىسىندا ايتتى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە ج ي مەن زاماناۋي اۆتوماتتاندىرۋ تەحنولوگيالارى جاڭا اگرارلىق ريەۆوليۋتسيانىڭ وزەگىنە اينالىپ كەلەدى.
- مۇنىڭ ءبارى ەگىستىك ءونىمىن ايتارلىقتاي ارتتىرىپ، سۋدى ۇنەمدەپ پايدالانۋعا جانە قورشاعان ورتاعا كەلەتىن زياندى ەلەۋلى تۇردە ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل ۇدەرىستەردىڭ ماڭىزدى ەكەنىن جاقسى تۇسىنەمىز. دالمە-ءدال جوسپارلاۋ جانە بولجامدى ساراپتاما ءۇشىن سيفرلىق تەحنولوگيالاردى قولدانۋ ارقىلى ەلىمىز ەكىنشى جىل قاتارىنان 27 ميلليون توننا استىق جينادى. بۇل - رەكوردتىق كورسەتكىش. وسى ناتيجەنى ساقتاپ قالۋ ءۇشىن اۋىل شارۋاشىلىعى القاپتارىن تولىق سيفرلاندىرۋعا كىرىستىك. ۇشقىشسىز ۇشاتىن اپپاراتتاردى، جەرسەرىك ناۆيگاتسيالارىن جانە اۆتوماتتاندىرىلعان مەتەورولوگيالىق ستانسيالاردى جەدەل ىسكە قوسا باستادىق، - دەدى ق. توقايەۆ.
مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ بارلىق شاراسى جانە اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەرگە سۋبسيديا بەرۋ ءىسى سيفرلىق فورماتقا كوشىرىلىپ جاتىر. بۇل اكىمشىلىك راسىمدەردى ەداۋىر قىسقارتادى.
مال شارۋاشىلىعىندا دا ينتەگراتسيالانعان سيفرلىق پلاتفورما ىسكە قوسىلدى. سونىڭ ارقاسىندا قاعاز جۇزىندەگى قۇجات اينالىمىنان باس تارتۋعا جانە دەرەكتەردىڭ دۇرىستىعىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك تۋادى.
- بۇگىندە 200 دەن استام اۋىل شارۋاشىلىعى كاسىپورنى «اقىلدى فەرما» فورماتىندا جۇمىس ىستەي باستادى، ياعني شارۋاشىلىقتار وزىق سيفرلىق تەحنولوگيالاردى پايدالانۋ مەن دەرەكتەردى تالداۋ نەگىزىندە باسقارىلادى. بۇدان بولەك، وندىرۋشىدەن تۇتىنۋشىعا دەيىنگى جەتكىزۋ تىزبەگىنىڭ تولىق اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتىپ، ءونىم قوزعالىسىن باقىلايتىن سيفرلىق جۇيە ەنگىزىلىپ جاتىر، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ جاڭا مۇشەلەرىن تانىستىرعان ەدى.