سيفرلىق اكتيۆتەردى كۇندەلىكتى تولەمدەردە قولدانۋ قالاي ىسكە اسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - سيفرلىق اكتيۆتەردى تۇرعىن ءۇي سالاسىندا قولدانۋ بويىنشا دا جاڭا جوبالار ىسكە اسۆپ جاتىر.
بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ۆيتسە- ءمينيسترى عيززات بايتۇرسىنوۆ ءمالىم ەتتى.
- سيفرلىق اكتيۆتەردى كۇندەلىكتى تولەمدەردە قولدانۋ باعىتى دا دامىپ كەلەدى. Binance Kazakhstan جانە Alatau City Bank-پەن بىرلەسىپ سيفرلىق اكتيۆتەرمەن تولەم جاساۋ مۇمكىندىگى ىسكە قوسىلدى. پايدالانۋشىنىڭ QR كود ارقىلى سيفرلىق اكتيۆتەرمەن تولەۋگە، ال ساتۋشىنىڭ تولەمدى تەڭگەمەن قابىلداۋعا مۇمكىندىگى بار. بۇگىن بۇل سەرۆيس قازاقستان بويىنشا 5000 نان استام ساۋدا نۇكتەسىندە قولجەتىمدى. قازىردىڭ وزىندە 100 دەن استام ترانزاكتسيا جۇرگىزىلدى. كەلەسى كەزەڭدە Halyk Bank, Freedom Pay جانە Tarlan-مەن ينتەگراتسيا جوسپارلانعان. سونىمەن قاتار، كۇندەلىكتى تولەمدەر ءۇشىن تەڭگەگە بايلانعان ستەيبلكوينداردى ەنگىزۋ قاراستىرىلۋدا،- دەدى ع. بايتۇرسىنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، سيفرلىق اكتيۆتەردى تۇرعىن ءۇي سالاسىندا قولدانۋ بويىنشا دا جاڭا جوبالار ىسكە اسىرىلۋدا. سونىڭ ءبىرى - BaSpana Hub پلاتفورماسى. BaSpana Hub تۇرعىن ۇيگە قاتىستى نەگىزگى قىزمەتتەردى ءبىر جەردە بىرىكتىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. پلاتفورما ارقىلى تۇرعىن ءۇي ىزدەۋگە جانە جىلجىمايتىن مۇلىك تۋرالى قاجەتتى اقپاراتتى الۋعا بولادى.
سونىمەن قاتار، اتالعان پلاتفورمادا جىلجىمايتىن مۇلىكتى توكەنيزاتسيالاۋ بويىنشا فۋنكتسياسىن قوسۋ جوسپارلانعان. بۇل ازاماتتارعا پاتەردى تولىق ساتىپ الماي-اق، ونىڭ بەلگىلى ءبىر ۇلەسىنە ينۆەستيتسيا سالۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قازىر وسى مودەلدى رەتتەۋ، بانكتەرمەن ينتەگراتسيا جانە سەرۆيستەردى كەڭەيتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە.