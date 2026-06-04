سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكت قازاقستاننىڭ جاڭا دامۋ كەزەڭىنە جول اشادى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - جاپپاي سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارى ادامزات ءۇشىن بۇرىن-سوڭدى بولماعان مۇمكىندىكتەر كەڭىستىگىن قالىپتاستىرىپ وتىر.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇل تاريحي مۇمكىندىكتى بولاشاققا باعدارلانعان حالىقتار عانا ءتيىمدى پايدالانا الاتىنىن ايتتى.
- مىڭنىڭ بىرىنە بەرىلەتىن ءدال وسى تاريحي مۇمكىندىكتى تەك قۋاتتى، كۇشتى، بولاشاققا باعدار تۇزەگەن حالىقتار پايدالانا الادى. بۇل مىندەتتى ەڭسەرۋ ءبىزدىڭ وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ قولىنان كەلەدى. مەن بۇعان سەنىمدىمىن. قازاقستاننىڭ ورنىقتى دامۋىنىڭ نەگىزىندە ۇلى تاريحىمىز، ودان كەم تۇسپەيتىن قازىرگى ءسات جانە، ەڭ باستىسى، جارقىن بولاشاق اراسىنداعى اجىراماس بايلانىس جاتىر،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ استانادا مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ راسىمىندە.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ جاڭا تۇرپاتتى ەلگە اينالعانىن، ءبىرتۇتاس ءارى جاسامپاز ۇلت رەتىندە دامۋدىڭ داڭعىل جولىنا تۇسكەنىن اتاپ ءوتتى.
- كەيىنگى جىلداردى ەلىمىز ءۇشىن تاريحي بەتبۇرىس كەزەڭى دەۋگە تولىق نەگىز بار. اۋقىمدى رەفورمالار بارلىق سالاعا تىڭ سەرپىن بەرۋدە. تۇبەگەيلى وزگەرىستەر، اسىرەسە، قوعامدىق ساناعا زور سىلكىنىس اكەلدى. ىشكى ساياساتتىڭ مازمۇنى جاڭاردى، باعىت-باعدارى ايقىندالا ءتۇستى. ەل ىشىندە جاناشىرلىق، ەڭبەكقورلىق، ۇقىپتىلىق، ۇنەمشىلدىك قاسيەتتەرى ورنىعا باستادى، - دەدى ق. توقايەۆ.
ازاماتتارىمىزدىڭ كوزقاراسى جانە ۇستانىمى وزگەرۋدە. حالقىمىز ادىلەتتى، مادەنيەتتى، تازا جانە قاۋىپسىز ەلدە ءومىر ءسۇرۋدى قالايدى.
- سوندىقتان جۇرتىمىز ءتارتىپ بۇزۋشىلىققا، زاڭسىزدىققا تۇتاس قوعام بولىپ توسقاۋىل قويۋدا. الايدا، الدىمىزدا تۇرعان جۇمىس - وتە اۋقىمدى. بۇل جۇمىستى ءبارىمىز ءبىر ەل، ءبىرتۇتاس حالىق بولىپ مىندەتتى تۇردە ويداعىداي ورىندايمىز، - دەدى پرەزيدەنت.