سينگاپۋردە ەكى كۇندە ءۇش ادام ءولىم جازاسىنا كەسىلدى
استانا. KAZINFORM - وتكەن اپتادا سينگاپۋر ەسىرتكىگە بايلانىستى قىلمىسى ءۇشىن ءۇش ادامدى ءولىم جازاسىنا كەستى. بۇل ەلدەگى جىلدىق كورسەتكىشتى 17 گە جەتكىزدى. بۇل 2003 -جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش، دەپ حابارلايدى BBC.
ە و دەلەگاتسياسى ە و- عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ، نورۆەگيانىڭ، شۆەيساريانىڭ جانە ۇلى بريتانيانىڭ ديپلوماتيالىق ميسسيالارىمەن بىرگە ەكى سينگاپۋر ازاماتى مەن مالايزيا ازاماتى ساميناتان سەلۆارادجۋدىڭ ءولىم جازاسىنا كەسىلگەنىن ايىپتادى.
كونستيتۋتسيالىق ءىس جۇرگىزۋدى باستاعان بەلسەندىلەر توبىنىڭ پىكىرىنشە، ەسىرتكىگە قاتىستى باپ بويىنشا مىندەتتى تۇردە ءولىم جازاسىن قولدانۋ ادامنىڭ ءومىر ءسۇرۋ قۇقىعى مەن زاڭ الدىندا تەڭدىك قۇقىعىن بۇزادى.
- سينگاپۋردىڭ ەسىرتكىگە قارسى وتە قاتاڭ ساياساتى الەمدە بارعان سايىن جالعىز قالىپ بارادى، - دەدى جەرگىلىكتى Transformative Justice Collective ۇيىمى.
ولاردىڭ ايتۋىنشا، سينگاپۋر - ەسىرتكىگە بايلانىستى قىلمىس ءۇشىن ادامداردى ءولىم جازاسىنا كەسۋدى جالعاستىرىپ جاتقان از ەلدەردىڭ ءبىرى.
الايدا، سينگاپۋر ۇكىمەتى ءولىم جازاسىن الىپ تاستاۋدىڭ سالدارى اۋىر بولاتىنىن العا تارتادى.
سينگاپۋر بيلىگى ەسىرتكى ساۋداسىنا تاعايىندالاتىن قاتاڭ جازا وڭتۇستىك-شىعىس ازيا ەلدەرىندەگىدەي كۇردەلى ەسىرتكى قىلمىسىنا توسقاۋىل قويادى دەپ سانايدى.
ەسىرتكى ساۋداسى جەرگىلىكتى زاڭنامادا كەڭىنەن انىقتالعان جانە ساتۋدى، بەرۋدى، تاسىمالداۋدى نەمەسە پايدالانۋدى قامتيدى. سوتتار 15 گرامنان استام گەروين، 30 گرام كوكاين، 250 گرام مەتامفەتامين جانە 500 گرامنان استام كاننابيس ساۋداسى ءۇشىن ءولىم جازاسىن تاعايىنداۋى كەرەك.
2023 -جىلى مينيسترلىك تاپسىرىسىمەن جۇرگىزىلگەن ساۋالناماعا سايكەس، سينگاپۋردىڭ ەكى مىڭ ازاماتى مەن تۇراقتى تۇرعىنىنىڭ شامامەن %69- ى ءىرى كولەمدە ەسىرتكى ساۋداسىمەن اينالىسقاندارعا ءولىم جازاسىن ورىندى جازا دەپ سانايدى.
بۇعان دەيىن سينگاپۋردە ەر ادام ەلگە 52 گرام گەروين اكەلگەنى ءۇشىن ءولىم جازاسىنا كەسىلدى.
ۆەتنام ءوز كەزەگىندە ءبىرقاتار قىلمىس ءۇشىن ءولىم جازاسىن الىپ تاستادى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا