پسيحولوگتەردىڭ مەملەكەتتىك ءتىزىلىمى جاسالادى
استانا. KAZINFORM - ازاماتتاردى ءتۇرلى ايلا-شارعىمەن جاڭىلىستىراتىن جالعان پسيحولوگتەردىڭ قىزمەتى شەكتەلەدى. بۇل جونىندە پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسىندا زاڭ جوباسىن تالقىلاۋ كەزىندە دەپۋتات اينا ءمىسىرالىموۆا مالىمدەدى.
- اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتۋ جانە قوعام سەنىمىن ارتتىرۋ ماقساتىندا بارلىق پراكتيك پسيحولوگتاردى مەملەكەتتىك تىزىلىمدە مىندەتتى تۇردە تىركەۋ ۇسىنىلادى. بۇل قىزمەت نارىعىن جۇيەلەۋگە جانە ءتيىستى بىلىكتىلىگى جوق، ازاماتتاردى ءتۇرلى ايلا- تاسىلدەر ارقىلى جاڭىلىستىراتىن جالعان مامانداردىڭ قىزمەتىن شەكتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى دەپۋتات.
ايتا كەتەيىك بۇعان دەيىن پسيحولوگتەرگە قويىلاتىن تالاپتار زاڭنامالىق دەڭگەيدە بەكىتىلەتىنىن جازعانبىز.