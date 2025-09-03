سيفرلىق ورتادا جەكە ادامنىڭ قاۋىپسىزدىگى: ءماجىلىس جاڭا كودەكستى قارايدى
استانا. KAZINFORM - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ قاراۋىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سيفرلىق كودەكسىنىڭ جوباسى مەن ىلەسپە قۇجاتتاردىڭ جوباسى ەنگىزىلدى.
- سيفرلىق كودەكستىڭ جوباسى مەن ىلەسپە زاڭ جوبالارى مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2023 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەگى جولداۋىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا ازىرلەندى. وسى كودەكستىڭ جوباسىنا، سونداي- اق ىلەسپە قۇجاتتارعا پارلامەنت دەپۋتاتتارى باستاماشىلىق ەتتى. سيفرلىق كودەكستىڭ جوباسى 10-تاراۋدان تۇرادى. بۇل قۇجات جوبالارى سيفرلىق ورتاداعى قاتىناستاردى، ونىڭ ىشىندە قۇقىقتىق قاتىناستار وبەكتىلەرىنىڭ تۇرلەرى، سيفرلىق ورتا سۋبەكتىلەرى، سيفرلىق سايكەستەندىرۋ جانە باقىلاۋ، تاۋەكەلدەردى باسقارۋ بويىنشا ماسەلەلەردى رەتتەۋگە، سيفرلىق ورتادا جەكە ادامنىڭ، قوعامنىڭ جانە مەملەكەتتىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان، - دەدى دەپۋتات نۇرتاي سابيليانوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
بۇدان باسقا مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋدىڭ قاعيداتتارىن ايقىنداۋ جانە ساقتاۋ جونىندەگى تولىقتىرۋلار، مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنداعى زاڭنامالىق اكتىلەردە بەلگىلەنگەن تالاپتاردى ساقتاماعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىكتى ەنگىزۋ ەسكەرىلگەن.
- وسى ورايدا ءماجىلىستىڭ ەكونوميكالىق رەفورما جانە وڭىرلىك دامۋ كوميتەتى اتالعان زاڭ جوبالارى بويىنشا قورىتىندى ازىرلەۋگە دايىن، - دەدى دەپۋتات.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتاتتار «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسيالىق زاڭىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ جوباسىن قاراۋعا قابىلدادى.