سيفرلىق ترانسفورماتسيا مەن جاساندى ينتەللەكت ۇلتتىق ستراتەگياعا بىرىكتىرىلەدى - قارين
استانا. KAZINFORM - بيىلعى پرەزيدەنت جولداۋىنىڭ بىرىكتىرۋشى يدەياسى - سيفرلاندىرۋدى كەڭ كولەمدە دامىتۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى جاپپاي ەنگىزۋ. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك حاتشى ەرلان قارين ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسىندا اتاپ ءوتتى.
- بيىلعى جولداۋدىڭ بىرىكتىرۋشى يدەياسى - سيفرلاندىرۋدى كەڭ كولەمدە دامىتۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى جاپپاي ەنگىزۋ. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالالارىنا سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىن جەدەلدەتىپ ەنگىزۋ مىندەتىن جۇكتەدى. بۇل قادامنىڭ بارلىعى جيناقتالا كەلىپ، قازاقستاننىڭ جاڭا ۇلتتىق سيفرلىق دامۋ ستراتەگياسىنا بىرىكتىرىلەدى، - دەدى ەرلان قارين.
مەلەكەتتىك كەڭەسشى جولداۋدا سيفرلىق ترانسفورماتسيا مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ ەل ۇشىن جاڭا ۇلتتىق يدەيا رەتىندە ايقىندالاتىنىن ايتتى.
- قازاقستان جاڭا تەحنولوگيالاردى دامىتۋ مەن ەنگىزۋدە كەشەندى ءارى جۇيەلى شەشىمدەر قابىلداعان الەمدەگى العاشقى ەلدەردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر. بۇل رەتتە قازاقستان بولاشاقتا تەحنولوگيالىق تۇرعىدان دامىعان مەملەكەت اتانۋدى كوزدەيدى. وسىلايشا، بيىلعى جولداۋدا سيفرلىق ترانسفورماتسيا مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ ءبىزدىڭ ەل ۇشىن جاڭا ۇلتتىق يدەيا رەتىندە ايقىندالدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى قۇرىلادى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتكە ەكونوميكانىڭ بارلىق سالاسىن جاڭعىرتۋ ءۇشىن جاپپاي جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ قاجەتتىگىن تاپسىردى.