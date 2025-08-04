ق ز
    سيفرلىق قۇجاتتارمەن بالاباقشاعا قابىلداۋ جەڭىلدەي ءتۇستى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمدارعا (بالاباقشا) بالالاردى قابىلداۋ جىل بويى جۇزەگە اسىرىلادى، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى.

    Астана
    Фото: Астана әкімдігі

    مەملەكەتتىك قىزمەتتەر جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ارقىلى نەمەسە «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» ۆەب-پورتالى ارقىلى كورسەتىلەدى.

    مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمعا جولداما الۋ جانە قۇجاتتاردى تاپسىرۋ ءۇشىن اتا-انالار نەمەسە زاڭدى وكىلدەرى كەلەسى قۇجاتتار توپتاماسىن ۇسىنۋى قاجەت:

    قابىلداۋعا ارنالعان جولداما؛

    ءوتىنىش؛

    قىزمەت الۋشىنىڭ جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجات (اتا-اناسىنىڭ ءبىرىنىڭ نەمەسە زاڭدى وكىلىنىڭ) نەمەسە ەلەكتروندىق قۇجاتتار قىزمەتىنەن الىنعان سيفرلىق نۇسقاسى؛

    بالانىڭ تۋۋ تۋرالى كۋالىگى نەمەسە سيفرلىق قۇجاتتار سەرۆيسىنەن الىنعان ەلەكتروندىق نۇسقاسى؛

    №065/ە نىسانىنداعى پروفيلاكتيكالىق ەگۋ كارتاسى؛

    №052-2/ۋ نىسانىنداعى بالانىڭ دەنساۋلىق پاسپورتى؛

    №027/ۋ نىساندى انىقتاما؛

    پسيحولوگيالىق- مەديتسينالىق- پەداگوگيكالىق كونسۋلتاتسيانىڭ قورىتىندىسى
    (ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىگى بار بالالار ءۇشىن).

    مامانداردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، بارلىق قاجەتتى قۇجاتتاردى تسيفرلىق فورماتتا الۋ مۇمكىندىگى اتا-انالار ءۇشىن پروتسەستى جەڭىلدەتىپ، قۇجات جيناۋ ۋاقىتىن قىسقارتادى.

    - قازىرگى تاڭدا بالاباقشاعا قابىلداۋعا ءوتىنىش بەرۋ جانە جولداما الۋ ءراسىمى تولىقتاي اۆتوماتتاندىرىلعان ءارى اتا-انالار ءۇشىن قولجەتىمدى قىزمەت تۇرىنە اينالعان، - دەپ جازدى مينيسترلىكتەن.

    ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە از قامتىلعان وتباسىلاردىڭ بالالارى بالاباقشادا تەگىن تاماقتانادى.

    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
