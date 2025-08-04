سيفرلىق قۇجاتتارمەن بالاباقشاعا قابىلداۋ جەڭىلدەي ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمدارعا (بالاباقشا) بالالاردى قابىلداۋ جىل بويى جۇزەگە اسىرىلادى، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى.
مەملەكەتتىك قىزمەتتەر جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ارقىلى نەمەسە «ەلەكتروندىق ۇكىمەت» ۆەب-پورتالى ارقىلى كورسەتىلەدى.
مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمعا جولداما الۋ جانە قۇجاتتاردى تاپسىرۋ ءۇشىن اتا-انالار نەمەسە زاڭدى وكىلدەرى كەلەسى قۇجاتتار توپتاماسىن ۇسىنۋى قاجەت:
قابىلداۋعا ارنالعان جولداما؛
ءوتىنىش؛
قىزمەت الۋشىنىڭ جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجات (اتا-اناسىنىڭ ءبىرىنىڭ نەمەسە زاڭدى وكىلىنىڭ) نەمەسە ەلەكتروندىق قۇجاتتار قىزمەتىنەن الىنعان سيفرلىق نۇسقاسى؛
بالانىڭ تۋۋ تۋرالى كۋالىگى نەمەسە سيفرلىق قۇجاتتار سەرۆيسىنەن الىنعان ەلەكتروندىق نۇسقاسى؛
№065/ە نىسانىنداعى پروفيلاكتيكالىق ەگۋ كارتاسى؛
№052-2/ۋ نىسانىنداعى بالانىڭ دەنساۋلىق پاسپورتى؛
№027/ۋ نىساندى انىقتاما؛
پسيحولوگيالىق- مەديتسينالىق- پەداگوگيكالىق كونسۋلتاتسيانىڭ قورىتىندىسى
(ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىگى بار بالالار ءۇشىن).
مامانداردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، بارلىق قاجەتتى قۇجاتتاردى تسيفرلىق فورماتتا الۋ مۇمكىندىگى اتا-انالار ءۇشىن پروتسەستى جەڭىلدەتىپ، قۇجات جيناۋ ۋاقىتىن قىسقارتادى.
- قازىرگى تاڭدا بالاباقشاعا قابىلداۋعا ءوتىنىش بەرۋ جانە جولداما الۋ ءراسىمى تولىقتاي اۆتوماتتاندىرىلعان ءارى اتا-انالار ءۇشىن قولجەتىمدى قىزمەت تۇرىنە اينالعان، - دەپ جازدى مينيسترلىكتەن.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە از قامتىلعان وتباسىلاردىڭ بالالارى بالاباقشادا تەگىن تاماقتانادى.