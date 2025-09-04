سيفرلىق ەگەمەندىك: مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ QazTech-كە كوشۋى نەگە ماڭىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ الداعى ەكى ايدا مەملەكەتتىك ورگانداردى سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋگە بايلانىستى ناقتى شارالار ازىرلەۋدى تاپسىرعان ەدى. وسى وزگەرىستەردىڭ باستى ەلەمەنتى - QazTech ۇلتتىق سيفرلىق پلاتفورماسى بولدى.
پلاتفورما بيىل شىلدە ايىندا ىسكە قوسىلدى جانە بارلىق مەملەكەتتىك سيفرلىق سەرۆيستى ءبىرتۇتاس ەكوجۇيەگە بىرىكتىردى. بۇرىن ءار ۆەدومستۆو ءوزىنىڭ IT باعدارلامالارىن جاساپ، ۋاقىتى مەن ميللياردتاعان قارجىسىن جۇمسايتىن. ال ەندى ورتاق تەحنولوگيالىق كونسترۋكتور كومەگىمەن جاڭا سەرۆيستەردى تەز جاساۋعا جانە يكەمدەۋگە بولادى.
- QazTech پلاتفورماسى 2023 -جىلدىڭ 1-ماۋسىمىندا جاريالانعان بايقاۋ اياسىندا ازىرلەندى. بايقاۋ ناتيجەسىندە باعدارلامالىق قامتۋ جەتكىزۋشىسى رەتىندە «اقىلدى قالالار» ج ش س ىرىكتەلىپ الىندى. بۇل كومپانيا قازاقستاندىق IT ماماندار مەن ساراپشىلاردى تارتىپ، جوبانى ۇلتتىق باسىمدىقتار مەن اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ەسكەرە وتىرىپ جۇزەگە اسىردى. دەمەك، QazTech - وتاندىق IT سالاسىنىڭ تىكەلەي قاتىسۋىمەن جاسالعان ءونىم، - دەپ جازىلعان سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگىنىڭ اگەنتتىك تىلشىسىنە جولداعان جاۋابىندا.
QazTech-تىڭ باستى ارتىقشىلىعى - ونىڭ تەحنولوگيالىق نەگىزىندە. پلاتفورما اشىق كودتى شەشىمدەرگە نەگىزدەلىپ قۇرىلعان جانە وتاندىق IT شەشىمدەردى قولدانۋدى كوزدەيدى. 2025 -جىلدىڭ 31-شىلدەسىندە QazTech وندىرىستىك پايدالانۋعا بەرىلدى.
- العاشقى قوسىلعان سەرۆيستەر قاتارىندا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ينتەرنەت- رەسۋرستارىنىڭ ءبىرىڭعاي پلاتفورماسى جانە Smart Bridge بار. سونىمەن بىرگە، مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگى، سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى، ونەركاسىپ مينيسترلىگى، سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى، سونداي-اق «ۇلتتىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» اق جۇيەلەرىن QazTech پلاتفورماسىنا كوشىرۋ جۇمىستارى باستالدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قازىرگى قولدانىستاعى IT- جۇيەلەرىن QazTech-كە ينتەگراتسيالاۋ ءبىرىڭعاي ستاندارتتار بويىنشا اتقارىلىپ كەلەدى. بۇل پروتسەسس قاتاڭ زاڭناماعا سايكەس جانە ستاندارتتى پروتوكولدار نەگىزىندە ەلەكتروندى ۇكىمەتتىڭ ءشليۋزى ارقىلى جۇرگىزىلەدى. بۇل رەتتە كيبەرقاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىنە دە باسا دەن قويىلعان.
- پلاتفورما كەزەڭ-كەزەڭىمەن دەرەكتەردى قورعاۋدىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيىنە جەتكىزىلەدى. بۇل پروتسەسس قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا تولىق سايكەس كەلەدى. وعان قوسا، اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىككە قاتىستى بارلىق سىن-قاتەرلەر ۇنەمى ەسكەرىلىپ، دەرەكتەردىڭ سەنىمدى قورعالۋى قامتاماسىز ەتىلەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى مينيسترلىك وكىلدەرى.
سونىمەن بىرگە، QazTech پلاتفورماسىنىڭ ماڭىزدى بولىگى - ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەردى اتاپ وتكەن ءجون. ول جوعارى دەڭگەيدە قورعالعان زاماناۋي دەرەكتەر ورتالىعىندا ورنالاسقان جانە اۋقىمدى دەرەكتەردى تالداۋعا، مودەلدەۋگە، جي مەن عىلىمي زەرتتەۋلەر جوبالارىن قولداۋ سياقتى رەسۋرستى كوپ قاجەت ەتەتىن مىندەتتەردى شەشۋگە قولدانىلادى.
جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا دا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىلىپ كەلەدى. ازىرلەۋشىلەر QazTech كەز كەلگەن سەرۆيستى، سونىڭ ىشىندە جاساندى ينتەللەكتىگە نەگىزدەلگەن شەشىمدەردى دە ەندىرۋگە اشىق ەكەنىن ايتتى. بۇل مەملەكەتكە، عىلىمعا جانە بيزنەسكە مول مۇمكىندىك بەرەدى.
مۇنداعى نەگىزگى ماقساتتاردىڭ ءبىرى - ەلىمىزدىڭ سيفرلىق ەگەمەندىگى. پلاتفورما وتاندىق شەشىمدەر مەن ماماندارعا نەگىزدەلىپ ازىرلەنگەن جانە قاۋىپسىزدىگى جوعارى زاماناۋي دەرەكتەر ورتالىعى دا سالىنعان. مينيسترلىك پروپريەتارلىق (جابىق كودتى) باعدارلامالىق قامتۋدان باس تارتىپ، اشىق تەحنولوگيالارعا كوشۋ قازاقستاننىڭ سيفرلىق ەگەمەندىگىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرگەنىن اتاپ ءوتتى.
جوبا تيىمدىلىكتى ارتتىرىپ قانا قويماي، ەلەۋلى ەكونوميكالىق اسەر دە بەرگەن. QazTech پلاتفورماسىن ەنگىزۋ اقپاراتتىق- كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار ينفراقۇرىلىمىنا كەتەتىن شىعىنداردى ازايتۋعا، مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ تيىمدىلىگى مەن قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا جانە ولاردى ازىرلەۋ قۇنىن تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرمەك.
پلاتفورمانى دامىتۋدا زاڭنامالىق سۇيەمەلدەۋدىڭ ماڭىزى ەرەكشە. QazTech پلاتفورماسى جاساندى ينتەللەكتىگە نەگىزدەلگەن سەرۆيستەردى ەنگىزۋدى قولدايدى جانە جاساندى ينتەللەكت تۋرالى زاڭناماعا سايكەس دامىپ كەلەدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل جوبا مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇمىسىن جەدەلدەتىپ، اشىقتىعىن ارتتىرادى جانە ازاماتتار، بيزنەس پەن مەملەكەتتىك قۇرىلىمداردىڭ ءوزارا بايلانىسىن جاڭا دەڭگەيگە شىعارۋعا ىقپال ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا ۇكىمەت جانىنان سيفرلىق ترانسفورماتسيا بويىنشا توپ قۇرىلدى.
سونىمەن بىرگە، Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ ارنايى رەپورتاجىندا قازاقستاننىڭ سيفرلىق حابقا قالاي اينالعانى تۋرالى تالداۋ كورسەتىلدى.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى