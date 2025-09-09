سيفرلىق كودەكس پرەزيدەنت بەلگىلەگەن مەرزىمدە قابىلدانادى - مينيستر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ سيفرلىق كودەكسى مەملەكەت باسشىسى بەلگىلەگەن مەرزىمدە قابىلدانادى. بۇل تۋرالى ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ايتتى.
- سيفرلىق كودەكستى پارلامەنت ءماجىلىسى قاراپ جاتىر. ونى پىسىقتاۋ ءماجىلىس جانىنان قۇرىلعان قۇزىرەتتەر ورتالىعىنىڭ نەگىزىندە جۇرگىزىلۋدە. كودەكس جوباسى قازاق، ورىس جانە اعىلشىن تىلدەرىندە GitHub سايتىندا جاريالانادى. قۇجات مەملەكەت باسشىسى بەلگىلەگەن مەرزىمدە قابىلداناتىن بولادى، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىندا جاساعان بايانداماسىندا.
سونداي-اق ول «Alatau City» قالاسىنا قاتىستى سيفرلىق جوبالارى جايلى ايتتى.
- «Alatau City» سيفرلىق قالاسى بويىنشا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن قولدانا وتىرىپ، Smart City ارحيتەكتۋراسى ازىرلەنەدى، سونداي-اق ونىڭ ەكوجۇيەسىندە كريپتوۆاليۋتانى پايدالانۋ ءۇشىن قاجەتتى ن ق ا دايىندالادى، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، كۇنى كەشە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءوز جولداۋىندا قازاقستاندى ءۇش جىلدا سيفرلىق دەرجاۆاعا اينالدىرۋدى تاپسىردى. بۇل ماقساتقا ەلىمىز قانشالىقتى قول جەتكىزە الادى، وسى ماسەلە جايلى Kazinform اگەنتتىگى ساراپشىلار پىكىرىن جاريالاعان ەدى.