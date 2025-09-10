سيفرلىق شتاب پرەزيدەنت جولداۋىن ورىنداۋ ءۇشىن ءبىرقاتار شەشىمدەر قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ توراعالىعىمەن سيفرلىق شتابتىڭ وتىرىسى ءوتتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
وندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى تسيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا قويعان مىندەتتەرگە نازار اۋدارىلدى.
- مەملەكەت باسشىسى سيفرلىق قالىپقا كوشۋ ارقىلى ەكونوميكانىڭ بارلىق سالالارىن جاڭعىرتۋ مىندەتىن قويدى. سوندىقتان ج ي ەنگىزۋ ناقتى ناتيجەگە باعىتتالۋى ءتيىس، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا ءبىرىڭعاي ۇلتتىق سيفرلىق جۇيەنى قۇرۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار شەشىمدەر قابىلداندى.
مەملەكەتتىك ورگاندارعا كەلەسىدەي تاپسىرمالار بەرىلدى:
وسى جىلدىڭ 15-قاراشاسىنا دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنىڭ باسىم باعىتتارىنا ن ق ا-عا ءتيىستى وزگەرىستەر ەنگىزە وتىرىپ، وتاندىق ستارتاپتاردىڭ شەشىمدەرىن ەنگىزۋدى قامتاماسىز ەتۋ؛
وسى جىلدىڭ 20-جەلتوقسانىنا دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى 7 ءارتۇرلى اقپاراتتىق جۇيەنى Qaztech بازاسىنداعى ينتەگراتسيالانعان 2 پلاتفورماعا بىرىكتىرۋ؛
وسى جىلدىڭ 1-جەلتوقسانىنان باستاپ ەلەكتر جانە جىلۋ جەلىلەرىن دياگنوستيكالاۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكتى تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ؛
وسى جىلدىڭ 20-جەلتوقسانىنا دەيىن ەلدىڭ وتىن- ەنەرگەتيكالىق كەشەنىندە سالالىق اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك ورتالىعىنىڭ جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋ تاپسىرىلدى.
***
ەنەرگەتيكا سالاسىنا جاساندى ينتەللەكتى تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ، ەلەكتر جانە جىلۋ جەلىلەرىن دياگنوستيكالاۋ ءۇشىن درونداردى پايدالانۋ اقاۋلاردى ءدال انىقتاي وتىرىپ، وبەكتىلەردى قىسقا مەرزىمدە تولىق تەكسەرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. قالالىق ينفراقۇرىلىمدى تەكسەرۋ ءۇشىن قۇبىرلاردىڭ بويىمەن قوزعالۋ ءۇشىن قاجەتتى داتچيكتەرمەن جابىقتالعان ارنايى قۇرىلعىلاردى پايدالانۋ جانە ينفراقۇرىلىمنىڭ قازىرگى جاعدايىن ىشكى جاعىنان تەكسەرۋ جوسپارلانۋدا. بۇل شارالار مونيتورينگكە، ۋاقتىلى دەن قويۋعا، اقاۋلاردىڭ ءبىرىڭعاي بازاسىن جانە سىني دارەجەلەرگە بولىنگەن جوندەۋ جوسپارلارىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان. جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ ەڭبەك شىعىندارىن ازايتادى، ەنەرگيامەن تۇراقتى جابدىقتاۋعا جانە جىلىتۋ ماۋسىمىنىڭ ويداعىداي وتۋىنە ىقپال ەتەدى.
سالالىق اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك ورتالىعىن قۇرۋ ەنەرگەتيكالىق جۇيەنىڭ كيبەرقاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى شارالارىن كۇشەيتە تۇسەدى. ورتالىق ماماندارى سالانىڭ اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ونىڭ ەرەكشەلىگىن ەسكەرە وتىرىپ، ەنەرگەتيكالىق وبەكتىلەرگە قويىلاتىن جاڭا تالاپتاردى ازىرلەيتىن بولادى.
بۇعان دەيىن ۇكىمەت جولداۋدى ىسكە اسىرۋ بويىنشا ەلدىڭ ەكونوميكا بلوگىنا 10 ناقتى تاپسىرما جۇكتەگەنىن جازعان ەدىك.