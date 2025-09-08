سيفرلىق اكتيۆتەردىڭ مەملەكەتتىك قورىن قۇرعان ءجون - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - كريپتواكتيۆتەرگە باسا نازار اۋدارۋ كەرەك. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋى بارىسىندا ايتتى.
- سيفرلىق اكتيۆتەردىڭ تولىققاندى ەكوجۇيەسىن تەزىرەك قالىپتاستىرعان ءجون. سيفرلىق تەڭگەنىڭ ەنگىزىلۋى بۇل جۇمىسقا سەپتىگىن تيگىزىپ جاتىر. قازىرگى تاڭدا جوبالاردى ۇلتتىق قور ەسەبىنەن قارجىلاندىرۋ كەزىندە سيفرلىق تەڭگەنى قولدانىپ ءجۇرمىز. ەندى ونىڭ قولدانۋ اياسىن ودان ءارى كەڭەيتۋ قاجەت. سيفرلىق تەڭگەنى رەسپۋبليكالىق جانە جەرگىلىكتى بيۋدجەتتە، مەملەكەتتىك حولدينگتەردىڭ بيۋدجەتىندە پايدالانۋعا بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى زاماننىڭ تالابىن ەسكەرە وتىرىپ، كريپتواكتيۆتەرگە باسا نازار اۋدارۋ كەرەك. ۇلتتىق بانكتىڭ ينۆەستيتسيالىق كورپوراتسياسى نەگىزىندە تسيفرلىق اكتيۆتەردىڭ مەملەكەتتىك قورىن قۇرعان ءجون. بۇل قۇرىلىمدا جاڭا سيفرلىق قارجى جۇيەسىندەگى بولاشاعى زور اكتيۆتەردەن قۇرالعان ستراتەگيالىق كريپتورەزەرۆ جيناقتالادى.
- جاپپاي سيفرلاندىرۋدىڭ، سونىڭ ىشىندە بانك سالاسىن سيفرلاندىرۋ ءىسىنىڭ پايداسى كوپ ەكەنى ءسوزسىز. ءبىراق، ونىڭ قاۋىپ-قاتەرى دە از ەمەس. سوڭعى جىلدارى ونلاين-الاياقتىق مەملەكەتتىڭ جانە ازاماتتاردىڭ قارجىلىق قاۋىپسىزدىگىنە ۇلكەن نۇقسان كەلتىرىپ جاتىر. سوندىقتان، كيبەر- قىلمىسپەن كۇرەسۋ ءۇشىن انتيفرود ورتالىعى قۇرىلدى. بيومەتريالىق انىقتاۋ جۇيەسى ەنگىزىلدى. بانكتەردىڭ، ميكرو- قارجى ۇيىمدارى مەن بايلانىس وپەراتورلارىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگى كۇشەيدى. دەگەنمەن، بۇل ماسەلەگە ۇنەمى ءجىتى نازار اۋدارۋ قاجەت. قۇزىرلى ورگانداردىڭ جۇمىسىن ۇدايى جەتىلدىرىپ وتىرعان ءجون. كيبەر- قىلمىستاردىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن بارىنشا ينتەللەكتۋالدى جۇيە قۇرۋ كەرەك. قاجەت بولسا، ءتيىستى زاڭعا جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتىنە وزگەرىستەر ەنگىزگەن ءجون، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
