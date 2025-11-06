سيفرلاندىرۋ جانە ج ي ەنگىزۋ ۇلت دامۋىن لايىقتى دەڭگەيدە قامتاماسىز ەتەدى - ماۋلەن اشىمبايەۆ
استانا. KAZINFORM - سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكت ەنگىزۋ قازاقستان دامۋىنىڭ ماڭىزدى كومپونەنتى. ول بۇگىن ۇلت دامۋىنىڭ لايىقتى دەڭگەيىن قامتاماسىز ەتسە، ەرتەڭ ونىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرادى. مۇنداي پىكىردى سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ «ۆرەميا» گازەتىندە جارىق كورگەن «رەفورما لوگيكاسى: قۋاتتى وڭىرلەر - قۋاتتى ۇلت» ماقالاسىندا ءبىلدىردى.
سەنات سپيكەرى قازىرگى ۋاقىتتا سيفرلاندىرۋ پروتسەسىنىڭ سيفرلىق تەڭسىزدىكتى ەڭسەرۋگە، سيفرلىق تەحنولوگيالاردى كۇندەلىكتى ومىرگە جانە ەكونوميكاعا ىقپالداستىرۋعا باعىتتالعانىن اتاپ وتەدى.
- سيفرلاندىرۋدىڭ ەكىنشى تولقىنى مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ سالىستىرمالى تۇردە تار سەگمەنتىنەن سيفرلىق تەڭسىزدىكتى جويۋعا، سيفرلىق تەحنولوگيالاردى كۇندەلىكتى ءومىر مەن ەكونوميكاعا ىقپالداستىرۋعا باعىتتالعان.. . الايدا شاعىن قالالاردا، قالا ماڭىندا جانە اۋىلداردا بايلانىس ارنالارى قاتتى ەسكىرگەن. مۇندا نەگىزىنەن ADSL تەحنولوگياسى، ياعني «مىس» تەلەفون ارنالارى تاراتۋ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 10 مبيت قانا. كەڭ جولاقتى قوسىلۋدى قامتاماسىز ەتەتىن تالشىقتى- وپتيكالىق ينتەرنەت اۋىلدىق جەرلەردە تەك 18، شاعىن قالالاردا 28 پايىز بولسا، ال ءىرى قالالاردا بۇل كورسەتكىش 44 پايىزعا جەتەدى. سونىمەن قاتار قازاقستانداعى اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردىڭ ورنالاسۋى بايلانىس وپەراتورلارى ءۇشىن ەكونوميكالىق جاعىنان تارتىمدى ەمەس. ولار حالىق تىعىز ورنالاسقان قالالار مەن بيزنەس شوعىرلانعان ايماقتاردى ءجون كورەدى. بۇل كەز كەلگەن ەلدى مەكەندەردەن تىس ورنالاسقان اۋىل شارۋاشىلىعى كاسىپورىندارىن نەمەسە ەلسىز تاس جولداردىڭ بويىن قامتۋدى ايتپاعاننىڭ وزىندە، - دەلىنگەن ماقالادا.
ماۋلەن اشىمبايەۆ سيفرلىق تەڭسىزدىككە جۇيەلى جاۋاپ رەتىندە «قولجەتىمدى ينتەرنەت» ۇلتتىق جوباسىنىڭ ىسكە قوسىلعانىن اتاپ ءوتتى. بۇل جوبا قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىمەن 2023 -جىلدىڭ قازان ايىندا قابىلداندى. ونىڭ ماقساتى - 2027 -جىلعا دەيىن بارلىق ەلدى مەكەندى جىلدامدىعى كەمىندە سەكۋندىنا 100 مبيت بولاتىن ينتەرنەتپەن قامتاماسىز ەتۋ.
- 3 مىڭنان استام اۋىلدا تالشىقتى- وپتيكالىق بايلانىس جەلىلەرىن سالۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر، ال جوعارى جىلدامدىقتى ينتەرنەت شاعىن جانە ورتا بايلانىس وپەراتورلارىنىڭ قولداۋىمەن 400 مىڭعا جۋىق ءۇي شارۋاشىلىعىنا جەتەدى. ەگەر اۋىلداردىڭ شالعايلىعىنا نەمەسە گەوگرافيالىق قيىندىقتارعا بايلانىستى سىمدى ينتەرنەت تارتۋ مۇمكىندىگى بولماسا، وندا عارىشتىق بايلانىس جۇيەسىنىڭ رەسۋرستارى پايدالانىلادى. مۇنداي 500-دەن استام اۋىل بار... الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ - قازاقستان بولاشاعىنا ستراتەگيالىق ينۆەستيتسيا. ونىڭ ءساتتى ىسكە اسىرىلۋى شيكىزاتتىق ەكونوميكادان ادام كاپيتالىنا نەگىزدەلگەن ەكونوميكاعا ءوتۋ ءۇشىن كاتاليزاتور بولادى. ول تەك ءومىر دەڭگەيىندەگى تەڭسىزدىك ماسەلەسىن عانا شەشىپ قويماي، ونداعان جىل بۇرىن تۇراقتى دامۋدىڭ، الەۋمەتتىك تۇراقتىلىقتىڭ جانە وڭىرلەردىڭ ەكونوميكالىق باسەكەگە قابىلەتتىلىگىنىڭ نەگىزىن قالايدى، - دەدى ماۋلەن اشىمبايەۆ.
اۆتور
مارلان جيەمباي