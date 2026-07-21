«سينالوا» ەسىرتكى كارتەلىنىڭ باسشىسى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى
استانا. KAZINFORM - مەكسيكالىق «سينالوا» كارتەلىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى يسماەل «ەل-مايو» زامباداعا نيۋ-يورك فەدەرالدى سوتى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جانە 15 ميلليارد دوللار ايىپپۇل تولەۋ ۇكىمىن شىعاردى، دەپ حابارلايدى NBC News.
ول ا ق ش- تاعى كوكاين، فەنتانيل جانە مەتامفەتامين كونترابانداسىمەن اينالىساتىن الەمدەگى ەڭ ءىرى ەسىرتكى ۇيىمدارىنىڭ بىرىنە، سونداي-اق رەكەتكە جانە باسقا دا ءبىرقاتار قىلمىسقا باسشىلىق جاساعانىن مويىندادى. سوت وتىرىسىندا زامبادا كەلتىرىلگەن زالال ءۇشىن كەشىرىم سۇراپ، ءوز ارەكەتتەرى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى موينىنا الاتىنىن مالىمدەدى.
تەرگەۋ زامبادانىڭ حواكين «ەل چاپو» گۋسمانمەن ونداعان جىلدار بويى ا ق ش- قا كونتراباندالىق جولمەن ەسىرتكى تاسىمالداعان «سينالوا» كارتەلىن باسقارعانىن، جىل سايىن ءجۇز ميلليون دوللارلاپ تابىس تاپقانىن جانە مەكسيكالىق شەنەۋنىكتەرگە پارا بەرگەنىن انىقتادى.
گۋسماننىڭ ءوزى 2019 -جىلى ا ق ش- تا ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
زامبادانىڭ ءومىر بويى باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى - كارتەل كوسەمىن ۇستاۋ بويىنشا جىلدار بويى جۇرگىزىلگەن جۇمىستىڭ جەمىستى ناتيجەسى بولدى.
ول 2024 -جىلى مەكسيكادا ۇستالىپ، تەحاسقا اكەلىنگەننەن كەيىن قاماۋعا الىندى.