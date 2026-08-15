سۋديا ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ گارۆاردقا قارسى تالاپ ارىزىن قاناعاتتاندىرمادى
استانا. KAZINFORM - فەدەرالدى سۋديا ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتى يەۆرەي جانە يزرايل ستۋدەنتتەرىن قۋدالاۋدان قورعاي المادى دەگەن شاعىمىن كەرى قايتاردى، دەپ حابارلايدى NBC News.
بوستونداعى ا ق ش اۋداندىق سۋدياسى ريچارد ستەرنس ءوز شەشىمىندە ناۋرىز ايىندا اكىمشىلىك تاراپىنان بەرىلگەن تالاپ ارىزدا گارۆارد كامپۋسىندا فەدەرالدى ازاماتتىق قۇقىقتار تۋرالى زاڭنىڭ ۇنەمى بۇزىلىپ تۇراتىنىنا سەنىمدى دالەل جوق ەكەنىن ايتتى.
سۋديا انيسەميتيزم وقيعالارىن ازاماتتىق قۇقىقتاردىڭ ۇزدىكسىز بۇزىلۋىنا جاتقىزۋعا كەلمەيتىنىن ايتتى.
تالاپ ارىز اكىمشىلىك پەن گارۆارد اراسىنداعى جانجال كەزىندە بەرىلگەن. 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا ترامپ اكىمشىلىگى گارۆاردقا بەرىلگەن 2 ميلليارد دوللار كولەمىندەگى گرانتتى زاڭسىز توقتاتقانى جانە زەرتتەۋ قارجىلاندىرۋىن ەندى توقتاتا المايتىنى تۋرالى سۋديانىڭ شەشىمىنە شاعىمداندى.
بۇعان دەيىن فەدەرالدى سوت ترامپتىڭ پوشتا ارقىلى داۋىس بەرۋ بۇيرىعىن تاعى دا بۇعاتتاعان بولاتىن.