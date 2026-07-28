سەمەيدەن استاناعا جاڭا رەيس: بيلەت قۇنى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - سەمەيدەن استاناعا قاتىنايتىن اۋە رەيستەرىنىڭ سانى كوبەيەدى. 3- تامىزدان باستاپ «سەمەي - استانا - سەمەي» باعىتى بويىنشا جاڭا اۋە رەيسى ىسكە قوسىلادى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
جولاۋشىلاردى سىيىمدىلىعى 78-دەن 84 ورىنعا دەيىنگى Bombardier Q-400 ۇشاعى تاسىمالدايدى. رەيستى «Vietjet Qazaqstan» اۋە كومپانياسى جۇزەگە اسىرادى. ۇشاق اپتاسىنا ءتورت رەت - دۇيسەنبى، سارسەنبى، جۇما جانە جەكسەنبى كۇندەرى قاتىنايدى. بيلەت قۇنى 20 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى. الداعى ۋاقىتتا سۇرانىسقا قاراي رەيستەر سانىن اپتاسىنا جەتىگە دەيىن ارتتىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ۇشۋ كەستەسىنە سايكەس، اۋە كەمەسى استانادان ساعات 07:45-تە كوتەرىلىپ، سەمەيگە 09:20-دا قونادى. سەمەيدەن 09:40-تا ۇشىپ، ەلورداعا 11:20-دا جەتەدى. ۇشۋ ۇزاقتىعى - 1 ساعات 35 مينۋت. قازىرگى ۋاقىتتا سەمەي اۋەجايىنان الماتى، استانا، ءۇرجار جانە قاراعاندى باعىتتارىنا اۋە رەيستەرى ورىندالادى. بۇل باعىتتار بويىنشا «FlyArystan»، «وڭتۇستىك اسپانى» جانە «SCAT» اۋە كومپانيالارى قىزمەت كورسەتەدى.