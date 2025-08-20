سوتتالعانداردى جازادان بوساتۋعا نەگىز بولاتىن اۋرۋلار ءتىزىمى جاڭاردى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سوتتالعانداردى جازادان بوساتۋعا نەگىز بولاتىن اۋرۋلار ءتىزىمىن كەڭەيتۋدى ۇسىنىپ وتىر. قۇجات جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى.
- سوتتالعاندار اراسىندا ءولىم-ءجىتىمدى ازايتۋ جانە اۋىر ناۋقاستاردىڭ دەنساۋلىعىن ساقتاۋ ماقساتىندا جازادان بوساتۋعا نەگىز بولاتىن اۋرۋلاردىڭ ءتىزىمىن وزەكتەندىرۋ ماقساتىندا ءتيىستى جوبا ازىرلەندى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
جازادان بوساتۋعا نەگىز بولاتىن اۋرۋلاردىڭ ءتىزىمى كەلەسى دەرت تۇرلەرىمەن تولىقتىرىلىپ وتىر:
- باۋىر تسيرروزى؛
- سوزىلمالى بۇيرەك اۋرۋى؛
- اۋىر دارەجەدەگى سوزىلمالى وكپە اۋرۋى، سونداي-اق گورمونعا تاۋەلدى اۋرۋلار.
قۇجات جوباسى 2025-جىلعى 5-قىركۇيەككە دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا ۇسىنىلىپ وتىر.
ايتا كەتسەك، تاياۋدا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تۇرمەدەگى ايەلدەردىڭ جاعدايىن جەڭىلدەتەتىن قۇجات جوباسىن قوعامنىڭ تالقىسىنا ۇسىنعان ەدى.