    15:28, 20 - تامىز 2025 | GMT +5

    سوتتالعانداردى جازادان بوساتۋعا نەگىز بولاتىن اۋرۋلار ءتىزىمى جاڭاردى

    استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سوتتالعانداردى جازادان بوساتۋعا نەگىز بولاتىن اۋرۋلار ءتىزىمىن كەڭەيتۋدى ۇسىنىپ وتىر. قۇجات جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى.

    Фото: Мухтор Холдорбеков

    - سوتتالعاندار اراسىندا ءولىم-ءجىتىمدى ازايتۋ جانە اۋىر ناۋقاستاردىڭ دەنساۋلىعىن ساقتاۋ ماقساتىندا جازادان بوساتۋعا نەگىز بولاتىن اۋرۋلاردىڭ ءتىزىمىن وزەكتەندىرۋ ماقساتىندا ءتيىستى جوبا ازىرلەندى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    جازادان بوساتۋعا نەگىز بولاتىن اۋرۋلاردىڭ ءتىزىمى كەلەسى دەرت تۇرلەرىمەن تولىقتىرىلىپ وتىر:

    - باۋىر تسيرروزى؛

    - سوزىلمالى بۇيرەك اۋرۋى؛

    - اۋىر دارەجەدەگى سوزىلمالى وكپە اۋرۋى، سونداي-اق گورمونعا تاۋەلدى اۋرۋلار.

    قۇجات جوباسى 2025-جىلعى 5-قىركۇيەككە دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا ۇسىنىلىپ وتىر.

    ايتا كەتسەك، تاياۋدا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تۇرمەدەگى ايەلدەردىڭ جاعدايىن جەڭىلدەتەتىن قۇجات جوباسىن قوعامنىڭ تالقىسىنا ۇسىنعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
