سوت ترامپتان پرەزيدەنتتىك سايلاۋعا ارالاسۋداعى بارلىق ايىپتى الىپ تاستادى
استانا. KAZINFORM - دجوردجيا شتاتىنىڭ سۋدياسى سكوتت ماكافي 2020 -جىلعى دجوردجيا سايلاۋىنىڭ قورىتىندىلارىن بۇزۋعا قاستاندىق جاسادى دەپ ايىپتالعان ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا قارسى ءىستى توقتاتتى، دەپ حابارلايدى BBC.
پروكۋراتۋرانىڭ وكىلى پيت سكاندالاكيس ءىستى توقتاتۋ تۋرالى ءوتىنىش بەردى. بۇل - ا ق ش- تىڭ قازىرگى پرەزيدەنتىنە قارسى 2020 -جىلعى سايلاۋعا قاتىستى سوڭعى قىلمىستىق ءىس.
- ءادىل جانە بەيتاراپ پروكۋرور بۇل قۇقىقتىق سوعىسقا نۇكتە قويدى، - دەدى ترامپتىڭ ادۆوكاتى ءىستىڭ توقتاتىلۋىنا جاۋاپ رەتىندە.
سكاندالاكيس سارسەنبى كۇنى فۋلتون وكرۋگىنىڭ سۋدياسى سكوتت ماكافيگە بەرگەن وتىنىشىندە ءىستى «ادىلەتتىلىك مۇددەسى جانە تۇپكىلىكتى شەشىمدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن» توقتاتاتىنىن مالىمدەدى.
ءىستى توقتاتۋ نيۋ-يورك قالاسىنىڭ بۇرىنعى مەرى جانە ترامپتىڭ بۇرىنعى ادۆوكاتى رۋدي دجۋلياني مەن ترامپتىڭ ءبىرىنشى مەرزىمىندەگى اپپارات باسشىسى مارك ميدوۋستى قوسا العاندا 18 قاتىسۋشىعا دا قاتىستى تارالىپ وتىر.
وكرۋگ پروكۋرورى فاني ۋيلليس 2021 -جىلدىڭ اقپان ايىندا Washington Post گازەتى ترامپ پەن رەسپۋبليكاشىل مەملەكەتتىك حاتشى برەد راففەنسپەرگەر اراسىنداعى اڭگىمەنىڭ جازباسىن جاريالاعاننان كەيىن بۇل ىسكە قاتىستى تەرگەۋ باستادى.
2021 -جىلدىڭ 2 -قاڭتارىندا تۇسىرىلگەن جازبادا ترامپتىڭ: «مەن تەك 11780 داۋىس تاپقىم كەلەدى» دەپ ايتقانىن ەستۋگە بولادى. ول دجوردجيا شتاتىندا قارسىلاسى دجو بايدەننەن وسى ايىرماشىلىقپەن جەڭىلىپ قالدى.
ۋيلليس 2023 -جىلدىڭ تامىز ايىندا ترامپتىڭ سايلاۋ قورىتىندىلارىنا ارالاسۋ ءۇشىن تاعى 18 ايىپتالۋشىمەن ءسوز بايلاسقانىنا سەندىرىپ ايىپتاۋ اكتىسىن شىعاردى. ايىپتاۋلارعا رەكەت جانە باسقا دا قىلمىستار كىردى.
ايىپتاۋ تاراپىنىڭ مالىمەتىنشە، توپ «ترامپتىڭ جەڭىلىسىن مويىنداۋدان باس تارتىپ، سايلاۋ قورىتىندىلارىن ترامپتىڭ پايداسىنا زاڭسىز وزگەرتۋ ءۇشىن قاستاندىققا سانالى تۇردە جانە ادەيى قوسىلعان».
2024 -جىلدىڭ ساۋىرىندە ترامپتىڭ قىلمىستىق ءىسى بويىنشا سوتتاعى العاشقى جەتى القابي تاڭدالعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا