سوت پروكۋروردىڭ ارمەنيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتىنە قاتىستى شارانى وزگەرتۋ تۋرالى ۇسىنىسىن قابىلدامادى
استانا. KAZINFORM - ارمەنيانىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى سوتى بۇرىنعى پرەزيدەنت سەرج سارگسيانعا قاتىستى سوتقا دەيىنگى قاماۋعا الۋ شاراسىن وزگەرتۋ تۋرالى پروكۋراتۋرانىڭ ءوتىنىشىن قابىلدامادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
سوت وتىرىسىندا پروكۋروردىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتكە قاتىستى سوتقا دەيىنگى قاماۋعا الۋ شاراسىن ەلدەن شىعۋعا تىيىم سالۋعا وزگەرتۋ تۋرالى ءوتىنىشىن قارادى. وتىنىشكە پروكۋروردىڭ سارگسياننىڭ ارمەنيادان كەتۋ نيەتى تۋرالى العان دەرەگى سەبەپ بولدى.
- ءسىز رسىمەن دە مەنى قاشىپ كەتەتىن ادامعا ۇقساتىپ تۇرسىز با؟ مەن قاي ۋاقىتتا قاي جەردەن قاشىپ ەدىم، - دەدى ارمەنيانىڭ ءۇشىنشى پرەزيدەنتى سەرج سارگسيان پروكۋراتۋراعا تۇسكەن جەدەل مالىمەتكە قاتىستى پىكىر بىلدىرە وتىرىپ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ارمەنيادا ەكس-پرەزيدەنت سارگسياننىڭ شەتەلگە شىعۋىنا قاتىستى سالىنعان تىيىم كۇشىن جويعان بولاتىن.