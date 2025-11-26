سوت ەۋروپالىق وداق ەلدەرىنە ءبىر جىنىستى نەكەنى تانۋدى بۇيىردى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق سوتتىڭ سەيسەنبى كۇنى شىعارعان قاۋلىسىنا سايكەس ەۋروپالىق وداق ەلدەرى، ىشكى زاڭناماسىندا قاراستىرىلماسا دا، بلوكتىڭ كەز كەلگەن نۇكتەسىندە زاڭدى تۇردە جاسالعان ءبىر جىنىستى نەكەنى تانۋى ءتيىس، دەپ حابارلايدى Euronews.
سۋديالاردىڭ مالىمدەۋىنشە، زاڭدى نەكەنى مويىنداۋدان باس تارتۋ «ە و زاڭناماسىنا قايشى كەلەدى، سەبەبى ول بوستاندىقتى، جەكە جانە وتباسىلىق ءومىردى قۇرمەتتەۋ قۇقىعىن بۇزادى» ءارى «ەرلى-زايىپتىلاردى نەكەدە تۇرماعان ادامدار رەتىندە ءومىر سۇرۋگە ماجبۇرلەۋ ارقىلى اكىمشىلىك، كاسىبي جانە جەكە دەڭگەيلەردە ەلەۋلى قولايسىزدىقتار تۋدىرۋى مۇمكىن».
بۇل ءىس 2018 -جىلى بەرليندە نەكەگە تۇرىپ، سودان كەيىن پولشاعا ورالعان ەكى پولياك ازاماتىنا قاتىستى. ولار پولشا تىركەۋ بولىمىنە تانۋ ءۇشىن نەكە تۋرالى كۋالىكتەرىن نەمىس تىلىندە قايتا جازۋدى سۇرادى.
ءوتىنىش قابىلدانعان جوق، سەبەبى پولشادا ءبىر جىنىستى نەكەگە رۇقسات ەتىلمەيدى.
جۇپ بۇل شەشىم بويىنشا پولشانىڭ جوعارعى اكىمشىلىك سوتىندا شاعىمداندى، سوت ءىستى ليۋكسەمبۋرگتەگى ەۋروپالىق ادىلەت سوتىنا جولدادى. سەيسەنبى كۇنى سۋديالار نەكەنىڭ ە و- عا مۇشە 27 مەملەكەت اۋماعىندا جارامدى دەپ شەشتى.
- ە و ازاماتتارى بولىپ تابىلاتىن جۇبايلار مۇشە مەملەكەتتەردىڭ اۋماعىندا ەركىن ءجۇرىپ-تۇرۋ جانە تۇرۋ ەركىندىگىنە جانە وسى بوستاندىقتى پايدالانا وتىرىپ تۋعان ەلىنە ورالعاننان كەيىن قالىپتى وتباسىلىق ءومىر ءسۇرۋ قۇقىعىنا يە. ولار قابىلداۋشى مۇشە مەملەكەتتە، اسىرەسە نەكە ارقىلى وتباسىلىق ءومىردى ورناتقان كەزدە وزدەرىنىڭ تۋعان مەملەكەتىنە ورالعاننان كەيىن وسى وتباسىلىق ءومىردى جالعاستىرا الاتىنىنا سەنىمدى بولۋى كەرەك، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
سۋديالار ءوز شەشىمدەرى ە و- عا مۇشە مەملەكەتتەردى ءبىر جىنىستى نەكەلەردى تانۋ ءۇشىن وزدەرىنىڭ ىشكى زاڭناماسىنا تۇزەتۋلەر ەنگىزۋگە مىندەتتەمەيتىنىن اتاپ ءوتتى، ونىڭ ورنىنا ولار باسقا ە و ەلىندە زاڭدى تۇردە جاسالعان نەكەلەردى تانۋعا مىندەتتى.
ءراسىم «ايىرماشىلىقسىز» نەمەسە قوسىمشا كەدەرگىلەرسىز قولدانىلۋى ءتيىس.
بۇگىندە ە و- عا مۇشە 27 مەملەكەتتىڭ جارتىسىنان كوبى ءبىر جىنىستى نەكەنى مويىندايدى.
نيدەرلاند 2001 -جىلى بۇنى جاساعان الەمدەگى العاشقى ەل بولىپ تاريحقا ەندى.
باسقا ەلدەر ءبىر جىنىستى ازاماتتىق نەكەنى مويىندايدى، ءبىراق پولشا پرەمەر-ءمينيسترى دونالد تۋسكتىڭ ەلدە لگبتك+ قۇقىقتارىن نىعايتۋ جونىندەگى كۇش-جىگەرىنە قاراماستان قازىرگى ۋاقىتتا مۇنى مويىنداماي وتىر.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدە پەدوفيليا مەن لگبت- نى ناسيحاتتاۋعا تىيىم سالاتىن زاڭ قابىلداندى.
لگبت- نى ناسيحاتتاعاندارعا قانداي جازا قولدانىلاتىنىن مىنا ماتەريالدان وقي الاسىز.