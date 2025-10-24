سوت موڭعوليا پرەمەرىن وتستاۆكاعا جىبەرۋ تۋرالى شەشىمدى زاڭسىز دەپ تاپتى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليانىڭ كونستيتۋتسيالىق سوتى پرەمەر-ءمينيستردى وتستاۆكاعا جىبەرۋ تۋرالى پارلامەنت قاۋلىسىن كونستيتۋتسياعا قايشى دەپ تانىدى، دەپ حابارلايدى مونسامە.
موڭعوليانىڭ كونستيتۋتسيالىق سوتى № 08 قورىتىندىسىن شىعارىپ، 2025 -جىلعى 17-قازاندا قابىلدانعان ۇلى مەملەكەتتىك حۋرالدىڭ № 95 قاۋلىسى موڭعوليا كونستيتۋتسياسىنىڭ ەرەجەلەرىنە قايشى كەلەتىنىن مالىمدەدى.
اتاپ ايتقاندا، 2025 -جىلعى 22 -قازاندا وتكەن وتىرىستا كونستيتۋتسيالىق سوت پارلامەنت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى حۋرەلبااتارىن بۋلگانتۋيانىڭ ارەكەتتەرى مەن ۇلى مەملەكەتتىك حۋرالدىڭ پرەمەر-ءمينيستردى قىزمەتىنەن بوساتۋ تۋرالى № 95 قاۋلىسىنىڭ كونستيتۋتسياعا سايكەستىگىن قارادى جانە ءتيىستى قورىتىندى شىعاردى.
- قورىتىندىدا حۋرەلبااتارىن بۋلگانتۋيا حانىم ۇلى مەملەكەتتىك حۋرالدىڭ جالپى وتىرىسىن باسقارۋ كەزىندە كونستيتۋتسيانىڭ 1.2 جانە 43.1 باپتارىن بۇزعانى اتاپ وتىلگەن. پارلامەنت ءتوراعاسى ورىنباسارىنىڭ ارەكەتى كونستيتۋتسيانىڭ 1.2-بابى مەن 43.1-بابىنىڭ تالاپتارىنا قايشى كەلەدى. 1.2-باپتا مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ نەگىزگى ماقساتى - دەموكراتيانى قامتاماسىز ەتۋ جانە زاڭ ۇستەمدىگىن ساقتاۋ ەكەنى كورسەتىلگەن. 43.1-باپقا سايكەس، ۇلى مەملەكەتتىك حۋرال مۇشەلەرىنىڭ كەمىندە تورتتەن ءبىرى پرەمەر-ءمينيستردى وتستاۆكاعا جىبەرۋ تۋرالى رەسمي ۇسىنىس ەنگىزگەن جاعدايدا، ۇلى حۋرال بۇل ماسەلەنى ءۇش كۇن ىشىندە قاراۋدى باستاپ، ون كۇننىڭ ىشىندە شەشىم قابىلداۋى ءتيىس. ەگەر بارلىق مۇشەلەردىڭ كوپشىلىگى بۇل ۇسىنىستى قولداسا، پرەمەر-ءمينيستردى قىزمەتىنەن بوساتۋ تۋرالى ۇلى مەملەكەتتىك حۋرالدىڭ قاۋلىسى قابىلدانعان بولىپ ەسەپتەلەدى جانە جاڭا پرەمەر-مينيستر وتىز كۇننىڭ ىشىندە تاعايىندالۋى قاجەت، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق، ۇلى مەملەكەتتىك حۋرالدىڭ پرەمەر-ءمينيستردى قىزمەتىنەن بوساتۋ تۋرالى № 95 قاۋلىسى كونستيتۋتسيانىڭ 1.2، 43.1 جانە 70.1 باپتارىنا قايشى كەلەتىنى ايتىلعان.
كونستيتۋتسيانىڭ 70.1-بابىنا سايكەس، بارلىق زاڭدار، جارلىقتار جانە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ شەشىمدەرى، سونداي-اق ۇيىمدار مەن ازاماتتاردىڭ قىزمەتى كونستيتۋتسياعا تولىق سايكەس كەلۋى ءتيىس.
بۇدان بۇرىن موڭعوليا ۇلى مەملەكەتتىك حۋرالىنىڭ 17- قازانداعى پلەنارلىق وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر گومبوجاۆىن زاندانشاتاردى قىزمەتىنەن بوساتۋعا قاتىستى قاۋلى تالقىلانىپ، ۇسىنىس قابىلداندى.
اۆتور
اينۇر تۋماكبايەۆا