سوت شەشىمدەرىنىڭ باسىم بولىگى ازاماتتاردىڭ مۇددەسىنە ساي شىعارىلدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - كۇمان تۋدىراتىن ماسەلەلەردىڭ بارلىعى ادىلەتتى تۇردە ادال ازاماتتاردىڭ پايداسىنا شەشىلىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى ەلورداداعى «اكىمشىلىك ادىلەت جانە ونىڭ قۇقىق ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋدەگى ءرولى» اتتى حالىقارالىق فورۋمدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- ەلىمىزدەگى سوت تاجىريبەسى ءۇشىن دە بەتبۇرىس كەزەڭى باستالدى. اشىعىن ايتۋىمىز كەرەك، بۇعان دەيىن ازاماتتار ءۇشىن مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ شەشىمدەرىنە جانە ارەكەتتەرىنە شاعىمدانۋ، ياعني ءوز قۇقىعىن قورعاۋ وڭاي بولمايتىن. اكىمشىلىك ادىلەت جۇيەسى ىسكە قوسىلعان سوڭ، جاعداي تۇبەگەيلى وزگەردى. ەڭ باستىسى، كۇمان تۋدىراتىن ماسەلەلەردىڭ بارلىعى ادىلەتتى تۇردە ادال ازاماتتاردىڭ پايداسىنا شەشىلەتىن بولدى،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا پرەزيدەنت سوتتار دالەلدەمە جيناۋ جۇمىسىنا ەرەكشە ءمان بەرە باستاعانىن ايتتى.
- بۇل - مەملەكەتتىك ورگاندار وزدەرىنىڭ شەشىمدەرىن جانە ارەكەتتەرىن زاڭ جۇزىندە دالەلدەۋگە مىندەتتى دەگەن ءسوز. ستاتيستيكاعا قارايتىن بولساق، سوڭعى جىلدارى سوت شەشىمدەرىنىڭ جارتىسىنان كوبى ازاماتتار مەن بيزنەستىڭ مۇددەسىنە ساي شىعارىلعان. بۇل دا اكىمشىلىك ادىلەت جۇيەسىنىڭ ناقتى ناتيجەسى ەكەنى ءسوزسىز. وسىلايشا، قوعامىمىز «سۋديالار ءاردايىم بيلىك وكىلدەرىن جاقتايدى» دەگەن قاساڭ پىكىردەن ارىلا باستادى،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، فورۋم بارىسىندا پرەزيدەنت مەملەكەت پەن قوعام تۇتاستىعىن نىعايتۋ الدىڭعى قاتارلى مىندەتتىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.