سوت دۇرىس شەشىم شىعارماسا، بۇكىل الەمگە كۇلكى بولامىز - ترامپ
استانا. قازاقپارات - ەرتەڭ ا ق ش-تا پرەزيدەنت ترامپتىڭ تاريفىنە قاتىستى سوت وتىرىسى وتەدى. امەريكاندىق كاسىپكەرلەر جانە بىرنەشە شتاتتىڭ باسشىلىعى پرەزيدەنت ەنگىزگەن باج سالىعىن زاڭسىز دەپ سانايدى. سوندىقتان تاريفتەردىڭ كۇشىن جويۋدى تالاپ ەتىپ وتىر.
ەگەر سوت ترامپقا قارسى شەشىم شىعارسا، ونىڭ ساۋدا بويىنشا جاھاندىق ساياساتى تۇبەگەيلى وزگەرۋگە ءتيىس. دەمەك، ءساۋىر ايىندا جاريالاعان تاريفتەرگە دە اسەر ەتەدى. ياعني اق ءۇي اكىمشىلىگى ميللياردتاعان دوللار باج سالىعىن قايتارۋعا مىندەتتى.
پرەزيدەنت ترامپتىڭ ءوزى سوتقا كەلمەيتىنىن مالىمدەدى. دەسە دە، اق ءۇي اكىمشىلىگىنىڭ جوسپارى باسقا. پرەزيدەنتكە 150 كۇنگە 15 پايىز تاريف ەنگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن زاڭدى قولدانامىز دەپ وتىر.
دونالد ترامپ، ا ق ش پرەزيدەنتى:
- بۇل ەل تاريحىنداعى ەڭ ماڭىزدى شەشىمنىڭ ءبىرى. تاريفتەردى قولدانۋعا شەكتەۋ قويىلسا، ءبىز ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك تۇرعىسىنان قاتتى زارداپ شەگەمىز. وزگە ەلدەر بىزگە قارسى تاريف ەنگىزەدى. جوعارعى سوت دۇرىس شەشىم شىعارماسا، بۇكىل الەمگە كۇلكى بولامىز. ال مەن بيلىككە كەلگەلى ءبىز بايىپ كەتتىك. ءبىزدىڭ قور نارىعىمىز جۇما كۇنى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى. مەن پرەزيدەنت بولعالى 48 رەت رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى. سونداي-اق تاريفتەرسىز ءبىز وزىمىزگە ءتيىمدى ساۋدا كەلىسىمىن جاساي الماس ەدىك.
24.kz