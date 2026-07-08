سپورت سالاسىنداعى 13 لاۋازىمدى تۇلعا جاۋاپقا تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان جوعارى اۋديتورلىق پالاتاسىنىڭ مەملەكەتتىك اۋديتى جوعارى جەتىستىكتەر سپورتى، سپورت رەزەرۆىن دايارلاۋ جانە بيۋجەت قاراجاتىن پايدالانۋ سالاسىندا ءبىرقاتار جۇيەلى كەمشىلىكتى انىقتادى.
سپورتشىلاردى تاربيەلەۋ مەن دايارلاۋعا، ونىڭ ىشىندە جوعارى جەتىستىكتەر سپورتىنا بولىنگەن بيۋجەت قاراجاتىنىڭ ءتيىمدى پايدالانىلۋىنا جۇرگىزىلگەن اۋديت 2025-جىلعى 8-قاڭتار مەن 28-ءساۋىر ارالىعىندا ءوتتى. تەكسەرۋ 2021-جىلعى 1-قىركۇيەك پەن 2024-جىلعى 31-جەلتوقسان ارالىعىن قامتىدى.
جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ مالىمەتىنشە، اۋديت دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت سالاسىنداعى باعدارلامالىق قۇجاتتاردى ىسكە اسىرۋدا كەشەندى ءتاسىلدىڭ جوق ەكەنىن كورسەتتى.
- مەملەكەتتىك اۋديت بارىسىندا جوعارى جەتىستىكتەر سپورتىن دامىتۋعا، سپورت رەزەرۆىن دايارلاۋعا، سونداي-اق سپورتشىلاردى عىلىمي جانە مەديتسينالىق تۇرعىدان سۇيەمەلدەۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار ءىس-شارانىڭ ورىندالماعانى نەمەسە تولىق جۇزەگە اسپاعانى انىقتالدى، - دەلىنگەن جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ جاۋابىندا.
اۋديت ناتيجەسى قولدانىستاعى ستراتەگيالىق قۇجاتتاردىڭ قويىلعان ماقساتتارعا تولىق قول جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتە الماي وتىرعانىن كورسەتتى. سونىمەن قاتار جەكەلەگەن ىسكە اسىرۋ جوسپارلارىندا سپورت سالاسىن دامىتۋدىڭ بارلىق باعىتى قامتىلماعان.
بۇدان بولەك، قولدانىستاعى ماقساتتى ينديكاتورلار جۇيەسى دە مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ تيىمدىلىگىن جان- جاقتى باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرمەيدى. ويتكەنى وندا جوعارى جەتىستىكتەر سپورتىنىڭ دامۋ دەڭگەيىن ايقىندايتىن ءبىرقاتار ماڭىزدى كورسەتكىش ەسكەرىلمەگەن.
تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنە:
· نورماتيۆتىك قۇقىقتىق رەتتەۋدەگى ولقىلىقتاردى جويۋ؛
· وليمپيادالىق رەزەرۆتىڭ مەكتەپ-ينتەرنات-كوللەدجدەرىنىڭ مارتەبەسىنە قاتىستى زاڭناما نورمالارىن ءوزارا سايكەستەندىرۋ؛
· سپورتشىلاردى سپورتتىق قۇرال-جابدىقپەن، كيىم-كەشەكپەن، تاماقپەن جانە مەديتسينالىق پرەپاراتتارمەن قامتاماسىز ەتۋ نورماتيۆتەرىن ازىرلەۋ؛
· سپورتشىلار مەن جاتتىقتىرۋشىلاردى ءومىر بويى ماتەريالدىق قامتاماسىز ەتۋ ءتارتىبىن جەتىلدىرۋ؛
· نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردى قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەستەندىرۋ؛
· سپورت رەزەرۆىن دايارلاۋ، قارجىلاندىرۋ جانە سپورت سالاسىن باسقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ؛
· اشىقتىق پەن ەسەپتىلىكتى كۇشەيتەتىن قوسىمشا تەتىكتەر ەنگىزۋ؛
· قارجىلىق ءتارتىپ بۇزۋشىلىقتاردى جويۋ جانە بيۋجەتكە قايتارىلۋعا ءتيىس قاراجاتتىڭ وتەلۋىن قامتاماسىز ەتۋ؛
· زاڭ بۇزۋشىلىقتارعا جول بەرگەن لاۋازىمدى تۇلعالاردى جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ تاپسىرىلدى.
- مەملەكەتتىك اۋديت قورىتىندىسى بويىنشا 13 لاۋازىمدى تۇلعا تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. سونداي-اق 13 ماتەريال بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك شارالارى قولدانىلدى، - دەپ حابارلادى جوعارى اۋديتورلىق پالاتا.
سونىمەن قاتار جوعارى اۋديتورلىق پالاتا ۇلتتىق قۇراما كوماندالاردى ۇستاۋعا، كاسىبي سپورتتى قارجىلاندىرۋعا، سپورت نىساندارىن سالۋ مەن قايتا جاڭعىرتۋعا، بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋعا جانە قازاقستان اۋماعىندا حالىقارالىق جارىستار وتكىزۋگە بولىنگەن بيۋجەت قاراجاتىنىڭ تيىمدىلىگىنە جەكە باعالاۋ جۇرگىزىلمەگەنىن مالىمدەدى.
سونداي-اق تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى مەن وعان قاراستى ۇيىمدار 2026-جىلعا ارنالعان مەملەكەتتىك اۋديت جوسپارىنا ەنگىزىلمەگەن.
جوعارى اۋديتورلىق پالاتانىڭ مالىمەتىنشە، اۋديت قورىتىندىسىندا بەرىلگەن بارلىق تاپسىرمانى ورىنداۋدىڭ ناقتى مەرزىمدەرى بەلگىلەنگەن. قاجەتتى ءىس-شارالاردىڭ كولەمى مەن سيپاتىنا قاراي ولاردىڭ باسىم بولىگى 2025-جىلعى 1-تامىز بەن 2026-جىلعى 1-شىلدە ارالىعىندا ورىندالۋعا ءتيىس.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىنىڭ جۇلدەگەرلەرى مەن ولاردىڭ جاتتىقتىرۋشىلارىنا 388 ميلليون تەڭگەدەن استام سىياقى تولەگەن بولاتىن.