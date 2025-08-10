ق ز
    14:09, 10 - تامىز 2025 | GMT +5

    سوربۇلاقتا ەكىنشى ادامنىڭ ءمايىتى تابىلدى

    استانا. KAZINFORM -  تىكۇشاق قۇلاعان ايماقتا ىزدەستىرۋ- قۇتقارۋ ءىس- شارالارىنىڭ جالعاسۋى بارىسىندا ەكىنشى ادامنىڭ دەنەسى تابىلىپ، سۋدان شىعارىلدى، دەپ حابارلادى بۇگىن ق ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپاءسوز قىزمەتى.

    قازىرگى ۋاقىتتا قۇزىرەتتى ورگانداردىڭ قاتىسۋىمەن انىقتاۋ ءراسىمى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، ىزدەۋ جۇمىستارى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ، ت ج م، ءى ءى م جانە باسقا دا ۆەدومستۆولاردىڭ بارلىق قاجەتتى كۇش- قۇرالدارىن جۇمىلدىرا وتىرىپ، تاۋلىك بويى ىسكە اسىرىلۋدا.

    ايتا كەتەيىك، 25- شىلدەدە الماتى وبلىسىندا جوسپارلى ۇشۋ بارىسىندا قارۋلى كۇشتەرى اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ EC-145 تىكۇشاعى راداردان جوعالىپ كەتكەن.

    ءبىر كۇننەن كەيىن جوعالعان تىكۇشاقتىڭ بولشەكتەرى تابىلعانى بەلگىلى بولدى.

    كەشە، ساربازدار شامامەن 14 مەتر تەرەڭدىكتە اۋە كەمەسىنىڭ ءىشىنارا سىنىقتارى مەن ءبىر ادامنىڭ ءمايىتىن انىقتادى.

    قوعام
