سوربۇلاقتا ەكىنشى ادامنىڭ ءمايىتى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - تىكۇشاق قۇلاعان ايماقتا ىزدەستىرۋ- قۇتقارۋ ءىس- شارالارىنىڭ جالعاسۋى بارىسىندا ەكىنشى ادامنىڭ دەنەسى تابىلىپ، سۋدان شىعارىلدى، دەپ حابارلادى بۇگىن ق ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپاءسوز قىزمەتى.
قازىرگى ۋاقىتتا قۇزىرەتتى ورگانداردىڭ قاتىسۋىمەن انىقتاۋ ءراسىمى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، ىزدەۋ جۇمىستارى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ، ت ج م، ءى ءى م جانە باسقا دا ۆەدومستۆولاردىڭ بارلىق قاجەتتى كۇش- قۇرالدارىن جۇمىلدىرا وتىرىپ، تاۋلىك بويى ىسكە اسىرىلۋدا.
ايتا كەتەيىك، 25- شىلدەدە الماتى وبلىسىندا جوسپارلى ۇشۋ بارىسىندا قارۋلى كۇشتەرى اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ EC-145 تىكۇشاعى راداردان جوعالىپ كەتكەن.
ءبىر كۇننەن كەيىن جوعالعان تىكۇشاقتىڭ بولشەكتەرى تابىلعانى بەلگىلى بولدى.
كەشە، ساربازدار شامامەن 14 مەتر تەرەڭدىكتە اۋە كەمەسىنىڭ ءىشىنارا سىنىقتارى مەن ءبىر ادامنىڭ ءمايىتىن انىقتادى.