سولتۇستىككە قونىس اۋدارۋشىلارعا جاڭا مۇمكىندىك پايدا بولدى
استانا. قازاقپارات – قازاقستاندا كوشى-قون ساياساتى جاڭا كەزەڭگە قادام باسقالى وتىر. 2025-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا ۇكىمەت 2030-جىلعا دەيىنگى كوشى-قون ساياساتىنىڭ تۇجىرىمداماسىن بەكىتىپ، 2026-جىلدىڭ قاڭتارىنان باستاپ بۇل باعىتتا جاڭارتىلعان ءتارتىپ ەنگىزىلەتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ ايتۋىنشا، وزگەرىستەر كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلادى.
بۇل رەتتە قوعامنىڭ، بيزنەستىڭ جانە وڭىرلەردىڭ پىكىرى ەسكەرىلىپ، زاڭ تالاپتارىن ساقتايتىن ازاماتتارعا باسىمدىق بەرىلەدى. سونداي-اق سيفرلىق جۇيەلەر زاڭسىز ارەكەتتەر مەن جالعان قۇجات اينالىمىن بولدىرماۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
وسى وزگەرىستەر اياسىندا وڭتۇستىك وڭىرلەردەن سولتۇستىك ايماقتارعا قونىس اۋدارۋعا نيەتتى ازاماتتار مەن قانداستارعا كورسەتىلەتىن مەملەكەتتىك قولداۋ كولەمى ەداۋىر ۇلعايماق.
قازىرگى جاعداي قانداي؟
سوڭعى جىلدارى سولتۇستىك وڭىرلەرگە كوشەتىندەردىڭ سانى تۇراقتى تۇردە ءوسىپ كەلەدى. ىشكى كوشى-قوننىڭ باسىم بولىگى ءوڭىرارالىق باعىتتا جۇزەگە اسۋدا. بۇل اسىرەسە جۇمىس ىزدەپ جۇرگەن جاستار مەن كوپبالالى وتباسىلار اراسىندا جيى بايقالادى.
مەملەكەت كوشى-قونعا قاتىسۋشىلاردى قولداۋ ماقساتىندا بىرنەشە باعدارلاما ۇسىنىپ كەلەدى. ناتيجەسىندە 2025-جىلدىڭ وزىندە سولتۇستىك ايماقتارعا 7594 ادام قونىس اۋدارعان. ونىڭ 2309 ى - قانداستار بولسا، 5285 ءى - ەل ىشىندەگى قونىس اۋدارۋشىلار. بۇل دەرەكتەر ءوڭىرارالىق كوشى-قونعا دەگەن سۇرانىستىڭ ءالى دە جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى عاۋەز نۇرمۇحامبەتوۆ تە ەسەپ بەرۋ كەزدەسۋىندە سوڭعى بەس جىلدا وڭتۇستىكتەن شامامەن 17 مىڭ ادامنىڭ سولتۇستىككە كوشكەنىن اتاپ وتكەن ەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، قونىس اۋدارعانداردىڭ 73 پايىزى جۇمىسپەن قامتىلعان، ال 85 پايىزى وڭىردە تۇراقتى قالىپ قويعان. بۇرىن كەيبىر ازاماتتاردىڭ جۇمىس تاپپاي كەرى قايتقان جاعدايلارى دا بولعانىن اكىم جاسىرمادى.
2026-جىلدان باستاپ قانداي وزگەرىس بار؟
2026-جىلدان باستاپ سولتۇستىك وڭىرلەرگە قونىس اۋدارعان ازاماتتارعا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك قارجىلاي كومەك كولەمى 1625 ا ە ك دەيىن، ياعني شامامەن 7 ميلليون تەڭگەگە جەتەدى.
الايدا بۇل قاراجات تەك تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا باعىتتالادى. ەگەر باسپانانىڭ قۇنى كورسەتىلگەن سومادان جوعارى بولسا، بولىنگەن قارجى يپوتەكالىق نەسيەنىڭ ءبىر بولىگىن وتەۋگە جۇمسالادى.
ءوتىنىم بەرۋ ءتارتىبى
قونىس اۋدارۋعا نيەتتى ازاماتتار ءوتىنىمدى migration.enbek.kz پورتالى ارقىلى ونلاين تۇردە بەرە الادى. ول ءۇشىن الدىمەن سايتتا تىركەلىپ، ەلەكتروندى پوشتا ارقىلى جەكە كابينەت اشۋ قاجەت.
پورتالدا «قونىس اۋدارۋ كارتاسى» دەگەن ارنايى ءبولىم بار. وندا ءار ءوڭىر بويىنشا بولىنگەن كۆوتا كولەمى، بوس جۇمىس ورىندارى، سۇرانىسقا يە ماماندىقتار، ورتاشا جالاقى مولشەرى، مەكتەپتەر مەن الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىم تۋرالى مالىمەتتەر ۇسىنىلعان.
قانداي تالاپتار قويىلادى؟
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ كوشى-قون كوميتەتى ۇسىنعان تالاپتارعا سايكەس، ءوتىنىم بەرگەن وتباسىنىڭ كەمىندە ءبىر مۇشەسى ەڭبەككە قابىلەتتى بولۋى ءتيىس.
بۇل ءۇشىن كوللەدج نەمەسە جوعارى وقۋ ورنىنىڭ ديپلومى، نە بولماسا كوشۋ جوسپارلانعان وڭىردەگى بوس جۇمىس ورنىنا ساي كاسىبي داعدىسى بولۋى قاجەت. ال قانداستار ءۇشىن ءبىلىم تۋرالى ديپلوم مىندەتتى تالاپ بولىپ سانالمايدى.
ءوتىنىم قابىلدانعان سوڭ جۇيە اۆتوماتتى تۇردە حابارلاما جولداپ، مانساپ ورتالىقتارىنىڭ ماماندارى ازاماتتارمەن بايلانىسقا شىعادى.
قانداي قۇجاتتار كەرەك؟
migration.enbek.kz پورتالىنداعى «كوشىرۋ بويىنشا كەڭەس» بولىمىندە قاجەتتى قۇجاتتار ءتىزىمى كورسەتىلگەن. اتاپ ايتقاندا جەكە كۋالىك، بالالاردىڭ تۋۋ تۋرالى كۋالىگى، ءبىلىم تۋرالى قۇجاتتار قاجەت.
وسى دەرەكتەر نەگىزىندە ازامات ايماقتىق قونىس اۋدارۋشىلار كۆوتاسىنا ەنگىزىلىپ، ساۋالناما تولتىرعاننان كەيىن ەكونوميكالىق موبيلدىك سەرتيفيكاتىن الادى.
قونىس اۋدارۋشىلارعا كوشىپ بارعاننان كەيىن 25 مەملەكەتتىك قىزمەت بويىنشا ينتەگراتسيالىق قولداۋ كورسەتىلەدى. بۇل جاڭا ورتاعا بەيىمدەلۋ، جۇمىسقا ورنالاسۋ جانە الەۋمەتتىك قىزمەتتەردى الۋ پروتسەسىن جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعان.
2026-جىلدان باستاپ وڭتۇستىكتەن سولتۇستىككە كوشۋگە ارنالعان مەملەكەتتىك ساياسات تەك قارجىلاي كومەكپەن شەكتەلمەيدى. جۇمىسپەن قامتۋ، الەۋمەتتىك بەيىمدەلۋ جانە سيفرلىق سەرۆيستەر ارقىلى قولجەتىمدىلىك تە باستى نازارعا الىنباق.