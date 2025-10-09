«سولتۇستىك-وڭتۇستىك» حالىقارالىق كولىك ءدالىزىنىڭ شىعىس تارماعىن دامىتامىز - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىنشى «ورتالىق ازيا - رەسەي» سامميتىندە «سولتۇستىك-وڭتۇستىك» ءدالىزىنىڭ شىعىس تارماعىن ينۆەستيتسيامەن جانە ينفراقۇرىلىممەن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا بىرلەسكەن باعدارلامانى ىسكە قوسۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان ۇكىمەتىنىڭ الدىندا رەسەيدىڭ جانە ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ ۇكىمەتتەرىمەن بىرگە ءوڭىردىڭ، جالپى ەۋرازيالىق كەڭىستىكتىڭ زاماناۋي، قاۋىپسىز، ورنىقتى كولىك-لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ ماقساتىندا بەلسەندى جۇمىستى جالعاستىرۋ مىندەتى تۇرعانىنا نازار اۋداردى. 2030-جىلعا دەيىن 5 مىڭ شاقىرىمنان اسا جاڭا تەمىر جول توسەپ، 11 مىڭ شاقىرىم جولدى جوندەۋ جوسپارلانعان.
- «باتىس ەۋروپا-باتىس قىتاي» اۆتوكولىك ءدالىزىنىڭ وتكىزۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن ناقتى قادام جاسالۋدا. 2030-جىلعا قاراي قىزىلوردا قالاسىنان رەسەي شەكاراسىنا دەيىنگى ۋچاسكە ءتورت جولاقتى قوزعالىسقا اۋىستىرىلادى. رەسەيلىك جانە تۇرىكمەن سەرىكتەستەرىمىزبەن بىرلەسىپ «سولتۇستىك-وڭتۇستىك» حالىقارالىق كولىك ءدالىزىنىڭ شىعىس تارماعىن دامىتامىز. بۇگىندە بۇل باعىتتا تاسىمال كولەمى ايتارلىقتاي ۇلعايعانىن كورىپ وتىرمىز. 2027-جىلعا قاراي اتالعان كولىك جولىنىڭ وتكىزۋ مۇمكىندىگىن ەسەلەۋ جوسپارى تۇر. بىلتىرعى قورىتىندى بويىنشا ونداعى جۇك تاسىمالى 2,5 ميلليونعا جۋىق توننانى قۇراعان. «سولتۇستىك-وڭتۇستىك» ءدالىزىنىڭ شىعىس تارماعىن ينۆەستيتسيامەن جانە ينفراقۇرىلىممەن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا بىرلەسكەن باعدارلامانى ىسكە قوسۋ باعداردىڭ الەۋەتىن تولىق اشۋعا ءارى قاجەتتى قارجىنى تارتۋعا سەپتىگىن تيگىزەر ەدى. بۇل باستاماعا حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتتارىن، دامۋ بانكتەرى مەن ينۆەستيتسيالىق قورلاردى تارتا الامىز. ناقتى ايتقاندا، قازاقستان مەن رەسەي ۆەدومستۆولارى وسى ماسەلەنى مەنىڭ 12-قاراشا كۇنى ماسكەۋگە جاسايتىن ساپارىمنىڭ الدىندا تالقىلاۋىنا بولادى. وڭتۇستىك ازيا نارىعىنا اۋعانستان ارقىلى وتەتىن كولىك ءدالىزىن دامىتۋ جوباسىنىڭ دا پەرسپەكتيۆاسى زور. بىرلەسە كۇش جۇمىلدىرىپ، اتالعان ماسەلەلەردى جەدەل شەشۋ ءۇشىن «سولتۇستىك-وڭتۇستىك» ءدالىزى اياسىنداعى ەۋرازيالىق باعىتتى دامىتۋ كەڭەسىن قۇرۋدى ۇسىنامىن. كەڭەستى ەلدەرىمىزدىڭ كولىك ۆەدومستۆولارىنىڭ باسشىلارى باسقارا الادى. وعان مامانداردى، ساراپشىلار مەن كاسىپكەرلەردى مۇشە ەتۋگە بولادى، - دەدى پرەزيدەنت.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىنشى «ورتالىق ازيا-رەسەي» سامميتىنە قاتىسىپ، ءسوز سويلەگەنىن جازعان ەدىك.