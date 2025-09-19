سولتۇستىك قازاقستاندا قىلمىستىق توپقا قامقورلىق جاساعان پوليتسيا مايورى سوتتالدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس باسقارماسى باسشىسىنىڭ ەكس-ورىنباسارى 8 جىلعا سوتتالدى.
س ق و سوتىنىڭ مالىمەتىنشە، مايور شەشىندەگى ەربولات قاپتايەۆقا ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپقا قامقورلىق جاسادى جانە بىرنەشە رەت پارا الدى دەگەن ايىپ تاعىلدى.
2022 -جىلدان ول ر. ناعۇمانوۆ ەسىمدى بۇرىن سوتتالعانمەن جاقسى ارالاسىپ، ءوز قامقورلىعىنا الادى، بىرنەشە رەت جاۋاپكەرشىلىكتەن جالتارۋعا كومەكتەسەدى.
ناعۇمانوۆ بۇعان دەيىن الاياقتىق جاساعانى ءۇشىن، ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ قۇرامىندا قىلمىس جاساعانى ءۇشىن ءىستى بولعان. قاپتايەۆپەن جاقسى ارالاسىپ، الداعى ءتىنتۋ جايىندا پوليتسياداعى «دوسىنان» ءبىلىپ وتىرعان.
تەرگەۋ بارىسىندا مايوردىڭ پارا رەتىندە ۇيالى تەلەفون، Haval كولىگىن العانى بەلگىلى بولدى. ال بىلتىر ناعۇمانوۆ ۇستالىپ، قاپتايەۆقا قارسى كۋالىك ەتتى. ءبىراق كەيىن ول قىسىممەن ايتقانىن مالىمدەدى.
ەربولات قاپتايەۆ ءوز كىناسىن مويىنداعان جوق. ناتيجەسىندە بۇرىنعى پوليتسيا مايورى كىنالى دەپ تانىلىپ، 8 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى كەسىلدى جانە مايور شەنىنەن ايىردى. قاپتايەۆ قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسىنىڭ ورتا قاۋىپسىزدىك مەكەمەسىندە جازاسىن وتەيدى.
ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.