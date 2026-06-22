سولتۇستىك قازاقستانعا جىل باسىنان بەرى 2 مىڭ 432 قونىس اۋدارۋشى مەن قانداس كوشىپ كەلدى
استانا. قازاقپارات - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنا جىل باسىنان بەرى 2 مىڭ 432 قونىس اۋدارۋشى مەن قانداس كوشىپ كەلدى. ولارعا مەملەكەت تاراپىنان ءبىر رەتتىك كوتەرمەاقى تولەنىپ، ءۇي ساتىپ الۋعا «ەكونوميكالىق ۇتقىرلىق سەرتيفيكاتى» بەرىلدى.
ونىڭ كولەمى بيىل 7 ميلليون تەڭگەگە جەتتى. تۇرسىنالى اۋعانبەك تايىنشا اۋدانىنا الماتى وبلىسىنان كوشىپ كەلدى. بەس بالالى وتباسى باستاپقىدا مەملەكەت ەسەبىنەن اۋدان ورتالىعىندا پاتەر جالداپ تۇردى. ەندى «ەكونوميكالىق ۇتقىرلىق سەرتيفيكاتىمەن» جانىنداعى ميرونوۆ اۋىلىنان ءۇي الىپ، قونىستانىپ جاتىر.
تۇرسىنالى اۋعانبەك، ميرونوۆ اۋىلىنىڭ تۇرعىنى:
- 3 ايداي بولدى كەلگەنىمە. جاقسى. بۇل جاق كەرەمەت. ادامدارى دا جاقسى. كوشى -قونمەن اينالىسىپ جاتقان مەكەمەلەرى دە جاقسى. بارلىق جاعىنان قاراسىپ جاتىر.
كوپ بالالى اكە كوشىپ كەلگەن سوڭ، قول قۋسىرىپ وتىرعان جوق. بىردەن تايىنشا قالاسىندا جەمىس-جيدەك ساتاتىن ساۋدا نۇكتەسىن اشتى. جالپى جىل باسىنان بەرى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنا 599 وتباسى قونىس اۋداردى. بيىل قونىس اۋدارۋشىلارعا مەملەكەتتىك تولەمدەردى الۋ شارتتارى وزگەردى.
ازامات ورازباي، ەڭبەك موبيلدىلىگى ورتالىعى ءبولىمى باسشىسىنىڭ م. ا.:
- ءۇي ساتىپ الامىن، ءۇيلى بولامىن دەگەن كىسىلەرگە كەمىندە 12 اي قاتارىنان الەۋمەتتىك اۋدارىمدار ءتۇسىپ وتىرۋ كەرەك. سودان كەيىن بارىپ قانا ۇيگە بەرىلەتىن «ەكونوميكالىق ۇتقىرلىق سەرتيفيكاتىن» الا الادى. بۇل 2026 -جىلى 7028125 تەڭگەنى قۇرايدى. بيىل قونىس اۋدارعان 500 ادام تۇراقتى جۇمىسپەن قامتىلدى. بۇل ەڭبەك نارىعىنداعى كادر تاپشىلىعى ماسەلەسىن شەشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار ولارعا بيزنەس باستاۋعا قايتارىمسىز گرانت قاراستىرىلعان.
24.kz