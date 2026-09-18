سولتۇستىك قازاقستانداعى زاۋىتتاردا كادر تاپشىلىعى وزەكتى ماسەلەگە اينالعان
پەتروپاۆل. KAZINFORM — سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ ماشينا جاساۋ سالاسى جوعارى الەۋەتىنە قاراماستان بۇگىندە تولىق قۋاتىندا جۇمىس ىستەي الماي وتىر.
بۇل تۋرالى سالا وكىلدەرى وبلىستىق كاسىپكەرلەر پالاتاسىنىڭ وڭىرلىك كەڭەسى وتىرىسىندا ايتتى.
كاسىپكەرلەردىڭ سوزىنشە، وڭىردەگى ءبىرقاتار كاسىپورىندا زاماناۋي قۇرال-جابدىق جەتكىلىكتى بولعانىمەن، ءوندىرىس ورىندارى تولىق جۇكتەمەمەن جۇمىس ىستەمەيدى. بۇعان ءىرى تاپسىرىستارعا قول جەتكىزۋدىڭ قيىندىعى سەبەپ بولىپ وتىر. جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلاردىڭ، ۇلتتىق كومپانيالار مەن باسقا دا جۇيە قۇراۋشى كاسىپورىنداردىڭ مەملەكەتتىك جانە كۆازيمەملەكەتتىك ساتىپ الۋلارىنا جەرگىلىكتى زاۋىتتاردىڭ قاتىسۋ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى.
ماسەلەن، كەزىندە قالاداعى ءىرى كاسىپورىنداردىڭ ءبىرى بولعان پەتروپاۆل اۋىر ماشينا جاساۋ زاۋىتى اتالدى. كەزىندە قالاداعى ءىرى كاسىپورىنداردىڭ ءبىرى بولعان زاۋىتى بۇگىندە قايتادان ساۋداعا شىعارىلدى. %100 اكسياسىنىڭ باستاپقى باعاسى 17,8 ميلليارد تەڭگە بولىپ بەلگىلەنگەن.
— بۇرىن پ ا م ز قالا قۇراۋشى كاسىپورىنداردىڭ ءبىرى بولدى. بۇگىندە زاۋىت ساتىلىمعا شىعارىلدى. ونى تۇتاستاي ساتىپ الاتىن ينۆەستوردىڭ تابىلۋى ەكىتالاي. كاسىپورىندى سەحتارعا ءبولىپ ساتسا، كاسىپكەرلەر قىزىعۋشىلىق تانىتىپ، وڭايىراق ساتىلار ما ەدى، — دەيدى «ز م و» ج ش س اتقارۋشى ديرەكتورى، ماشينا جاساۋ سالالىق كەڭەسىنىڭ ءتورايىمى ەلەنا بالياريحينا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەكىنشى ۇلكەن ماسەلە - كادر تاپشىلىعى. ءوڭىر كاسىپورىندارىنا ستانوكتاردى باعدارلامالىق باسقارۋ وپەراتورلارى مەن رەتتەۋشىلەرى، توكارلار، فرەزەرلەۋشىلەر، ەلەكتر دانەكەرلەۋشىلەر، سلەسار- جيناقتاۋشىلار، ينجەنەر- كونسترۋكتورلار جانە اۆتوماتتاندىرۋ باعىتىنداعى IT ماماندارى قاجەت.
— بۇگىندە كادر تاپشىلىعى بۇكىل ونەركاسىپتىڭ دامۋىن تەجەيتىن فاكتورعا اينالدى. تاپسىرىس پەن قاجەتتى قۇرال- جابدىق بولعانىمەن، ستانوكتارمەن جۇمىس ىستەيتىن مامان بولماعاندىقتان، تەحنيكا بوس تۇرىپ قالاتىن جاعدايلار كەزدەسەدى. سونىمەن قاتار بىلىكتى جۇمىسشىلاردىڭ ورتاشا جاسى زەينەتكەرلىك جاسقا جاقىنداپ كەلەدى، ال جاستاردىڭ ۇلەسى كاسىپورىنداردا شامامەن %20-30 عانا. جاستارعا تاجىريبە بەرەتىن تالىمگەرلىك جۇيەسى دە السىرەپ كەتتى، — دەيدى ەلەنا بالياريحينا.
سالا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، جۇمىسشى ماماندارمەن قاتار قاراپايىم قىزمەتكەرلەردى دە تابۋ قيىن. ماسەلەن، ايىنا 120-180 مىڭ تەڭگە ەڭبەكاقىعا اۋلا سىپىرۋشى نەمەسە جۇمىسشى جالداۋ وڭاي ەمەس.
كاسىپكەرلەر ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن بىرنەشە ۇسىنىس ايتتى. ولاردىڭ قاتارىندا جەرگىلىكتى زاۋىتتاردىڭ كۆازيمەملەكەتتىك سەكتوردىڭ ساتىپ الۋلارىنا قاتىسۋىنا مۇمكىندىك بەرۋ، كاسىپورىنداردى ۇزاق مەرزىمدى تاپسىرىستارمەن قامتاماسىز ەتۋ جانە كوللەدج تۇلەكتەرىن وندىرىستىك اقىلى پراكتيكادان وتكەن كاسىپورىندا كەمىندە ءۇش جىل جۇمىس ىستەۋگە مىندەتتەۋ تۋرالى ۇسىنىستار بار.
سونداي-اق سالا وكىلدەرى جۇمىسسىز جانە تۇراقتى جۇمىسى جوق ازاماتتاردى ەڭبەككە تارتۋدىڭ تەتىكتەرىن كۇشەيتۋ ماسەلەسىن كوتەردى.
بۇعان دەيىن س ق و- دا كاسىپكەرلەر لوگيستيكا شىعىنىنىڭ كوبەيگەنىنە شاعىمدانعانىن جازعان ەدىك.