سولتۇستىك قازاقستاندا زاڭسىز كوشى-قوندى ۇيىمداستىرعان توپ قۇرىقتالدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى شەتەلدىكتەرگە جالعان قۇجاتتار دايىنداپ، ولاردىڭ ەلدە زاڭسىز جۇمىس ىستەۋىنە كومەكتەسكەن توپتىڭ قىزمەتىن توقتاتتى.
س ق و پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، كۇدىكتىلەر وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ كريمينالدىق پوليتسيا باسقارماسى قىزمەتكەرلەرى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ س ق و بويىنشا دەپارتامەنتى ماماندارىمەن بىرلەسىپ جۇرگىزگەن جەدەل ءىس-شارا بارىسىندا ۇستالدى.
پەتروپاۆلدا ەكى ەر ادام شەتەل ازاماتتارىنا قازاقستان اۋماعىندا ۋاقىتشا تۇرۋعا قۇقىق بەرەتىن جالعان رۇقسات قۇجاتتاردى راسىمدەپ وتىرعان. ولاردى ءتىنتۋ كەزىندە كومپيۋتەرلىك تەحنيكا، ەلەكتروندىق اقپارات تاسىمالداعىشتار جانە ءتۇرلى قۇجاتتاردىڭ بلانكىلەرى تابىلىپ، تاركىلەندى.
قازىرگى ۋاقىتتا ءتارتىپ ساقشىلارى بۇل توپتىڭ قىزمەتىن پايدالانعان 70-تەن استام شەتەل ازاماتىن انىقتادى. ولار قازاقستاندا زاڭسىز جۇمىسقا ورنالاسۋ ءۇشىن كۇدىكتىلەردىڭ كومەگىنە جۇگىنگەن.
سونىمەن قاتار استانادا وسى قىلمىستىق ىسكە قاتىسى بار تاعى ءبىر ادام انىقتالدى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ مالىمەتىنشە، كۇدىكتى شەتەل ازاماتتارىنا قاجەتتى مەديسينالىق انىقتامالاردى الۋعا كومەكتەسىپ، ولاردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا بولۋىن زاڭداستىرۋعا ارنالعان قۇجاتتاردى راسىمدەۋگە قاتىسقان.
بۇل فاكتى وبلىس اۋماعىندا وتكىزىلىپ جاتقان «نەلەگال» جەدەل- پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى كەزىندە انىقتالدى.
بۇعان دەيىن س ق و- عا تۇراقتى تۇرۋعا كەلگەن شەتەلدىكتەر سانى ءۇش ەسە وسكەنىن جازعان ەدىك.
اۆتورلار
اقەركە داۋرەنبەك قىزى