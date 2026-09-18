سولتۇستىك قازاقستاندا ءۇش اۋىل سپيرتتىك ىشىمدىكتەن باس تارتتى
استانا. قازاقپارات - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا ىشىمدىكسىز اۋىلدار قاتارى ارتىپ كەلەدى. ءۋاليحانوۆ اۋدانىنداعى كوكتەرەك، امانگەلدى جانە قاراتەرەك ەلدى مەكەندەرىنىڭ تۇرعىندارى سپيرتتىك ىشىمدىك ونىمدەرىنەن تولىق باس تارتتى.
ءۇش اۋىلدا 300-گە جۋىق ادام تۇرادى. ەندى جەرگىلىكتى دۇكەندەردە سپيرتتىك ىشىمدىك سۋسىندارى ساتىلمايدى. تۇرعىنداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل قوعامدىق تۇراقتىلىقتى ساقتاپ، قۇقىقبۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋعا ىقپال ەتەدى. جاڭا باستامانى پوليتسيا مەن پروكۋراتۋرا قىزمەتكەرلەرى دە قولدادى.
ءاليا مۇحامەتالينا، س ق و پروكۋرورىنىڭ اعا كومەكشىسى:
- وبلىس بويىنشا 51 اۋىل سپيرتتىك ىشىمدىك ونىمدەرىن تۇتىنۋدان جانە ولاردى ساتۋدان باس تارتتى. بۇل اۋىلداردا جالپى سانى 6 مىڭنان استام حالىق تۇرادى. ناتيجەسىندە بۇگىنگە دەيىن ول ەلدى مەكەندەردە قىلمىستىق قۇقىقبۇزۋشىلىق تىركەلمەگەن.