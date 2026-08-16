سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا ۇلكەندىگى تاۋىقتىڭ جۇمىرتقاسىنداي بۇرشاق جاۋدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - كەشە سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا بىرنەشە اۋداندا بۇرشاق جاۋىپ، جۇرتتىڭ باۋ-باقشاسىنا زيان كەلتىردى.
الەۋمەتتىك جەلىدە تۇرعىندار ەسىل، شال اقىن جانە مامليۋت اۋداندارىندا بۇرشاق جاۋعانىن ايتتى. اسىرەسە ەسىل اۋدانىنداعى ياسنوۆكا اۋىلىندا ونىڭ ۇلكەندىگى تاۋىق جۇمىرتقاسىنداي بولعان.
ال وسى اۋدانداعى ياۆلەنكا اۋىلىندا بۇرشاق كىشىرەكتەۋ بولعانىمەن، تۇرعىندارعا ءبىراز زيانىن تيگىزگەن.
- جاۋىن-شاشىن شامامەن جارتى ساعاتقا سوزىلدى. الدىمەن 15 مينۋت قاتتى جاڭبىر جاۋدى، ارتى بۇرشاققا ۇلاستى. داۋىل تۇرىپ، بىرەۋىمىزدىڭ گاراج-قورامىزدىڭ شاتىرىن زاقىمدادى، كورشىلەردىڭ قورشاۋىن جۇلىپ كەتتى، - دەيدى اۋىلدىقتار.
بۇرشاق باقشادا ءوسىپ تۇرعان قيار-قىزاناقتى ۇرىپ، ساۋ-تامتىعىن قالدىرماعان.
«قازگيدرومەت» كاسىپورنى وبلىستىق فيليالى ءبىر كۇن بۇرىن قولايسىز اۋا رايى تۋرالى ەسكەرتتى. سينوپتيكتەر ءوڭىردىڭ سولتۇستىگى مەن باتىسىندا نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر جاۋىپ، ەكپىنى 25 م/س جەتەتىن قاتتى جەل تۇراتىنىن حابارلادى.
مامانداردىڭ بولجامىنشا، 16 -تامىزدا دا وبلىستىڭ سولتۇستىك، شىعىس، وڭتۇستىگىندە قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق، داۋىل بولماق. جەلدىڭ ەكپىنى كەي جەرلەردە 28 م/س دەيىن جەتپەك.
بۇعان دەيىن وسكەمەندە داۋىلدان كەيىن ونداعان كولىك بۇلىنگەنىن جازعان ەدىك.