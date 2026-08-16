KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا ۇلكەندىگى تاۋىقتىڭ جۇمىرتقاسىنداي بۇرشاق جاۋدى

    پەتروپاۆل. KAZINFORM - كەشە سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا بىرنەشە اۋداندا بۇرشاق جاۋىپ، جۇرتتىڭ باۋ-باقشاسىنا زيان كەلتىردى.

    СҚО-да үлкендігі тауықтың жұмыртқасындай бұршақ жауды
    Фото: СҚО тұрғындарынан

    الەۋمەتتىك جەلىدە تۇرعىندار ەسىل، شال اقىن جانە مامليۋت اۋداندارىندا بۇرشاق جاۋعانىن ايتتى. اسىرەسە ەسىل اۋدانىنداعى ياسنوۆكا اۋىلىندا ونىڭ ۇلكەندىگى تاۋىق جۇمىرتقاسىنداي بولعان.

    Бұршақ, найзағай, екпінді жел: 5 шілдеде ауа райы күрт құбылады
    Фото: Pexels

    ال وسى اۋدانداعى ياۆلەنكا اۋىلىندا بۇرشاق كىشىرەكتەۋ بولعانىمەن، تۇرعىندارعا ءبىراز زيانىن تيگىزگەن.

    - جاۋىن-شاشىن شامامەن جارتى ساعاتقا سوزىلدى. الدىمەن 15 مينۋت قاتتى جاڭبىر جاۋدى، ارتى بۇرشاققا ۇلاستى. داۋىل تۇرىپ، بىرەۋىمىزدىڭ گاراج-قورامىزدىڭ شاتىرىن زاقىمدادى، كورشىلەردىڭ قورشاۋىن جۇلىپ كەتتى، - دەيدى اۋىلدىقتار.

    بۇرشاق باقشادا ءوسىپ تۇرعان قيار-قىزاناقتى ۇرىپ، ساۋ-تامتىعىن قالدىرماعان.

    «قازگيدرومەت» كاسىپورنى وبلىستىق فيليالى ءبىر كۇن بۇرىن قولايسىز اۋا رايى تۋرالى ەسكەرتتى. سينوپتيكتەر ءوڭىردىڭ سولتۇستىگى مەن باتىسىندا نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر جاۋىپ، ەكپىنى 25 م/س جەتەتىن قاتتى جەل تۇراتىنىن حابارلادى.

    مامانداردىڭ بولجامىنشا،  16 -تامىزدا دا وبلىستىڭ سولتۇستىك، شىعىس، وڭتۇستىگىندە قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق، داۋىل بولماق. جەلدىڭ ەكپىنى كەي جەرلەردە 28 م/س دەيىن جەتپەك.

    بۇعان دەيىن وسكەمەندە داۋىلدان كەيىن ونداعان كولىك بۇلىنگەنىن جازعان ەدىك.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور