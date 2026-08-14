سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا بيىل مەكتەپتەر جابىلا ما
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا بالانىڭ ازدىعىنان بىلتىر جەتى مەكتەپ جابىلىپ قالسا، بيىل ءبىلىم وردالارىنىڭ سانى وزگەرگەن جوق.
س ق و ءبىلىم باسقارماسى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا جاۋاپ بەرىپ، جاڭا وقۋ جىلى قارساڭىندا وڭىردەگى مەكتەپتەر جەلىسىنىڭ قازىرگى جاعدايىنان حاباردار ەتتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بيىل قىركۇيەكتە وبلىس بويىنشا 439 مەكتەپ وقۋشىلاردى قابىلدايدى. بيىل بىردە-ءبىر مەكتەپ جابىلعان جوق جانە مارتەبەسى دە وزگەرمەگەن. دەگەنمەن ولاردىڭ 325- ءى - شاعىن جيناقتى مەكتەپ. بۇل اۋىلدارداعى ءبىلىم وردالارىنىڭ بولاشاعى ماسەلەسىن ءالى دە وزەكتى ەتىپ وتىر.
- وڭىردەگى مەكتەپتەردىڭ 34- ءى - باستاۋىش، 97- ءسى - نەگىزگى ورتا، 308- ءسولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - جالپى ورتا مەكتەپ.
مەكتەپتەردى جابۋ ماسەلەسى وقۋشى سانىنا تىكەلەي بايلانىستى. قولدانىستاعى نورماتيۆكە سايكەس، كونتينگەنتى 5 بالادان كەم مەكتەپتەر جابىلۋى ءتيىس. ياعني وقۋشى سانى بەلگىلەنگەن مەجەگە جەتپەگەن جاعدايدا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنىڭ جۇمىسىن جالعاستىرۋ نەمەسە قايتا ۇيىمداستىرۋ ماسەلەسى قارالادى.
الداعى 2-3 جىلدا جابىلۋى نەمەسە وڭتايلاندىرىلۋى مۇمكىن مەكتەپتەردىڭ سانى دا ازىرگە ناقتىلانباعان. مۇنداي شەشىم ءتيىستى كونتينگەنت بولماعان جاعدايدا عانا قاراستىرىلادى، - دەيدى س ق و ءبىلىم باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى تاتيانا پروتوپوپوۆا.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، اۋىل مەكتەپتەرىن ساقتاپ قالۋمەن قاتار، ونداعى ءبىلىم ساپاسىن ارتتىرۋعا دا باسىمدىق بەرىلىپ وتىر. وسى ماقساتتا وڭىردەگى بارلىق شاعىن جيناقتى مەكتەپ «اۋىل مەكتەبى - ساپا الاڭى» رەسپۋبليكالىق جوباسىنا قاتىسىپ جاتىر. جوبا اۋىل مۇعالىمدەرىنىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق قالا مەن اۋىل مەكتەپتەرى اراسىنداعى ءبىلىم ساپاسىنداعى الشاقتىقتى ازايتۋعا باعىتتالعان.
وڭىردە مەكتەپتەردىڭ سانى قىسقارماعانىمەن، كەيبىرى تالاپقا ساي كەلمەيدى. ماسەلەن قىزىلجار اۋدانىنداعى بەلوە ورتا مەكتەبىنىڭ عيماراتى اپاتتى دەپ تانىلعان. ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن 120 ورىندىق جاڭا مەكتەپتىڭ جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتاماسى ازىرلەنىپ، مەملەكەتتىك ساراپتامانىڭ وڭ قورىتىندىسى الىنعان. قازىر قۇرىلىس جۇمىستارى باستالدى.
جاڭا وقۋ جىلىندا 165 مەكتەپتە ساباق ەكى اۋىسىمدا ۇيىمداستىرىلادى. ال اققايىڭ اۋدانىنداعى №3 سميرنوۆ ورتا مەكتەبى بيىل بالالاردى ءۇش اۋىسىمدا وقىتۋعا ءماجبۇر.
بۇعان دەيىن استانادا قايتارىلعان اكتيۆتەر ەسەبىنەن 1200 وقۋشىعا ارنالعان جاڭا مەكتەپ سالىناتىندىعىن جازدىق.