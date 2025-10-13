ق ز
    18:30, 13 - قازان 2025 | GMT +5

    سولتۇستىك كورەيا قۇرلىقتان قۇرلىققا ۇشىپ جەتەتىن زىمىران شىعاردى

    استانا. قازاقپارات - سولتۇستىك كورەيا قۇرلىقارالىق زىمىرانىن جاسادى. «حۆاسون-20» دەپ اتالاتىن بالليستيكالىق قارۋ كورەيا ەڭبەك پارتياسىنىڭ 80 جىلدىعىنا وراي ۇيىمداستىرىلعان اسكەري پارادتا العاش رەت كورسەتىلدى. 

    Солтүстік Корея Сары теңізге қарай бірнеше баллистикалық зымыран ұшырды
    Фото: euronews.com

     ەلدىڭ قارۋلى كۇشتەرى كەز كەلگەن قاۋىپ-قاتەرگە توتەپ بەرىپ، كەز كەلگەن نىسانعا جەتە الادى، دەدى اسكەر الدىندا ءسوز سويلەگەن مەملەكەت باسشىسى كيم چەن ىن. پحەنيانداعى پارادقا سونداي-اق قىتاي پرەمەرى لي شياڭ، ۆەتنام كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ باس حاتشىسى تو لام جانە رەسەي قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى دميتري مەدۆەديەۆ قاتىستى.

     24.kz 

