سولتۇستىك ارال جوباسىنىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە دە قارجى سىرتتان تارتىلادى - ۇكىمەت وتىرىسى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنە سولتۇستىك ارال جوباسىنىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە سىرتتان قاراجات تابۋدى تاپسىردى.
- ارال تەڭىزىنىڭ ماسەلەسى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تۇراقتى نازارىندا. سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى وسى جىلدىڭ 30-ماۋسىمىنا دەيىن سولتۇستىك ارال تەڭىزىن ساقتاۋدىڭ ەكىنشى كەزەڭىن دايىنداۋدى اياقتاپ، جىل سوڭىنا دەيىن قارجىلاندىرۋ ماسەلەسىن، ونىڭ ىشىندە حالىقارالىق ۇيىمدار ەسەبىنەن قارجىلاندىرۋدى شەشۋى قاجەت. مەملەكەت باسشىسىنىڭ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ الاڭىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋعا قاتىستى باستاماسىن ودان ءارى ىلگەرىلەتۋ جونىندە شارالار قابىلداۋ قاجەت. سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، بيىل قازاقستاننىڭ سۋ-ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستارى كارتاسىن ازىرلەسىن، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
سونداي-اق، ول پرەزيدەنت كەشەگى ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالالارىن دامىتۋعا عىلىمي الەۋەتتىڭ تولىق پايدالانىلماي وتىرعانىن سىناعانىن ەسكە سالدى.
- ءبىز قولدا بار عىلىمي ازىرلەمەلەرگە سۇيەنىپ، وزەكتى زەرتتەۋلەرگە تاپسىرىستاردى جەدەل قالىپتاستىرۋعا ءتيىسپىز. جۋىردا مەن عىلىم اكادەمياسىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسۋ وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىرمىن، وندا ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ جاڭا تەتىكتەرىن تالقىلايمىز، - دەدى پرەمەر- مينيستر.
كەشە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ V ۇلتتىق قۇرىلتايدا كىشى ارال سۋىنىڭ كولەمىن ايتارلىقتاي كوبەيتۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەۋ كەرەكتىگىن ايتقان ەدى.