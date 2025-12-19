سوڭعى ون جىلدا جەر جۇزىندە قارۋلى قاقتىعىستار كوبەيىپ كەتتى - پرەزيدەنت
توكيو. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى الەمدە قاقتىعىستاردىڭ ورشۋىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى داعدارىس بەلەڭ العان جانە كوپجاقتى ىنتىماقتاستىق تەتىكتەرى ايتارلىقتاي السىرەگەن قازىرگى كەزدە ادىلەتتى ءارى تۇراقتى الەم قۇرۋ جونىندەگى وي-پىكىرىمەن ءبولىستى.
- سوڭعى ون جىلدا جەر جۇزىندە قارۋلى قاقتىعىستار كوبەيىپ، ۋشىعىپ كەتتى. الەمدەگى اسكەري شىعىندار بىلتىر 2,7 تريلليون دوللار بولعان. بۇرىن-سوڭدى مۇنداي بولماعان. سونىمەن قاتار الپاۋىت ەلدەر اراسىنداعى ستراتەگيالىق باقتالاستىق شىرقاۋ شەگىنە جەتتى. سونىڭ سالدارىنان ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى قانداي دا ءبىر ءىرى حالىقارالىق قاقتىعىستاردى شەشە المايتىن دارمەنسىز كۇيگە ءتۇستى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ستراتەگيالىق سەنىمنىڭ جاڭا مادەنيەتى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق پەن ۇجىمدىق شەشىم قابىلداۋ ۇدەرىسىنىڭ نەگىزى بولۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، حالىقارالىق قوعامداستىق ينستيتۋتتارى ءتيىمدى قىزمەت ەتۋى ءۇشىن ءوزارا سەنىمدى قالپىنا كەلتىرۋى قاجەت.
- ستراتەگيالىق سەنىمنىڭ جاڭا مادەنيەتى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق پەن ۇجىمدىق شەشىم قابىلداۋ ۇدەرىسىنىڭ نەگىزى بولۋعا ءتيىس. وسى رەتتە قازاقستان اتالعان قاعيداتتاردى ازياداعى ءوزارا سەنىم شارالارى جونىندەگى كەڭەس پەن الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزى سەكىلدى الاڭدار ارقىلى ۇنەمى ىلگەرىلەتىپ كەلەدى. بۇگىنگى سىن-قاتەرلەرگە بىردە-ءبىر مەملەكەت جالعىز ءوزى توتەپ بەرە المايتىنى راس. تەك تۇبەگەيلى جانە ءتيىمدى ۇجىمدىق ءىس-قيمىل عانا ۇزاق مەرزىمدى ناتيجە بەرەدى. بۇل ورايدا بۇۇ حالىقارالىق قاتىناستاردى رەتتەيتىن امبەباپ ءارى بالاماسى جوق ۇيىم ءرولىن اتقارۋدى جالعاستىرا بەرۋى كەرەك، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان پرەزيدەنتى ب ۇ ۇ ۋنيۆەرسيتەتىندە ءدارىس وقىدى.